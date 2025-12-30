男警涉訛稱健身教練騙病假　辯稱怕起底說謊　官斥一堆謊言囚6月

男警2019年患小腸氣看病時，涉向醫生虛報任健身教練，不能做輕便工作，從而獲批更長病假，騙取約4.6萬元薪酬。男警否認欺詐，他否認曾向醫生稱因社運不想上前線才說謊，並稱一直想入速龍小隊，因怕遭醫護「起底」才未透露真實職業。案件今（30日）於西九龍裁判法院裁決，裁判官陳慧敏直指被告辯辭是一堆謊話，不合邏輯，裁定他罪成，又指案發時正是社運高峰時期，警員當時疲於奔命，被告卻選擇放假，他經審訊後裁定罪成，反映他沒有悔意，判他入獄6個月，並拒絕讓被告保釋等候上訴。



被告譚順維（32歲，警員）被控1項欺詐罪，指他於2019年10月17日，向曾文謙醫生虛稱是一名健身教練，且無法履行輕便工作，意圖詐騙曾醫生為其發出2019年12月13日至2020年2月4日共54日的病假證明，令譚獲益或導致警隊及政府蒙受損失。

被告譚順維。(陳蓉攝)

被告譚順維自辯時曾稱，他想做特警並入速龍小隊，否認為逃避上前線而向醫生說謊。（歐嘉樂攝）

指醫生誇大說法屬片面之詞

裁判官陳慧敏裁決時指，辯方指曾醫生為避免被批評濫發病假，才誇大被告的說法，以合理化他沒有向被告詳細問症，惟陳官認為這是辯方片面之詞。被告在2019年首次求診，當時醫生並不認識被告，雙方不涉利益輸送，認為辯方的說法不成立，醫生的作供亦合情合理，盤問下沒有動搖，亦有清楚交代事件，接納醫生是誠實可靠的證人。

報告指被告任健身教練

陳官又指，被告否認他曾對醫生稱無法進行輕工，但被告的醫生關報告卻指，被告的職業為健身教練，被告自辯時稱：「無諗咁多。」陳官認為這說法違反常理，完全不合邏輯。若然屬實，被告最少應向醫生詢問記錄是否出錯，但他未有這樣做，故唯一的推斷是，這就是被告曾對醫生自稱健身教練，同時亦印證了醫生的說法。

稱擔心被起底是狡辯

陳官又指，被告與其上司的通訊記錄顯示，被告曾稱：「因為嗰時撞正踏浪者行動，所以話係健身教練。」陳官認為，此訊息印證了醫生供認，倘若被告並非因不想上前線而向醫生虛報，他應會向上司解釋。被告解釋他訛稱是健身教練，因他憂慮醫生的政治取向，故他亦沒有提過不想上前線。但陳官認為這解釋與記錄有不能磨合的分歧，他聲稱擔憂醫護人員會「起底」的說法，只是牽強的狡辯。

指被告說法是一堆謊話

陳官稱，被告曾因腳傷獲輕工紙，反映他對此並非毫無認知，他卻要求更長的病假，說法與他早前作供指，做警察非為「呃假呃錢」的說法矛盾，認為其說法一堆謊話，不值得信賴，拒納其證供，認為他是蓄意欺騙醫生，訛稱自己為健身教練，令香港警務處或香港特區政府蒙受損失，裁定被告欺詐罪成。

求情稱做特警夢碎

辯方求情指，被告自2013年10月起加入警隊，曾在休班時拘捕盜竊犯人，事後沒有申請加班津貼，亦因事件獲嘉許。辯方續指，被告因案件承受巨大壓力，罪成後前途盡毀，做特警夢碎，家庭失去經濟支柱，令父母憂心，案件由被告患病引起，當中不涉及假文件，望法庭可考慮索取社會服務令報告。

官指患小腸氣可要求輕便工作

陳官認為，案件發生在2019年，當時香港社會動盪不安，作為警察有壓力可以理解。被告患有小腸氣可以要求較輕便工作，起碼可以令警隊釋出人手，安排其他同事上前線，惟被告選擇放假，且他是在審訊後被裁定罪成，反映沒有悔意，不會考慮社會服務令。

聲稱不想上前線削弱公眾對警方的信心

陳官判刑時指出，被告在審訊後被裁定罪成，反映沒有悔意，是有計劃有預謀犯案。2019年是社會事件高峰，港人難以忘懷，警察當時疲於奔命維持社會秩序。警隊可遷就警員的身體狀況作安排，令他可短期內從事較輕工作，直至可恢復正常職務。被告卻向醫生表示因社運不想上前線，削弱公眾對警方的信心，亦破壞警隊對他的信任，故監禁是唯一的選擇，判其6個月監禁。

案件編號：WKCC2052/2025