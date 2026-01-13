中大研究：起底罪等七新法例未涵保障同性伴侶　差別待遇擴大

《同性伴侶關係登記條例草案》去年遭立法會大比數否決，令社會關注同性伴侶權益。香港中文大學性別研究課程今（13日）發表報告，探討香港法例和政策如何因應不同關係狀況，而影響其義務及權利。報告列出7個項目，提到與2019年相比，部份新訂或新修訂的法例下，因關係狀況而產生的差別待遇出現擴大情況。其中，以起底罪為例，若「意圖傷害」的對象是民事伴侶、同居者或同性配偶，現行保障並不涵蓋。



香港中文大學性別研究課程今（13日）發表報告

中大報告由「安理謝爾曼思特靈律師事務所」（Allen Overy Shearman Sterling）以義務形式進行。該事務所曾於2019年獲平等機會委員會委託進行類似的檢討工作，今次的中大報告則提供了最新的更新內容。報告合共識別了21個會因「關係狀況」而可能出現差別待遇的法律範疇，包括破產、罪行和家庭暴力、死亡、僱傭、房屋等。

安理謝爾曼思特靈律師事務所顧問律師黃子輝

安理謝爾曼思特靈律師事務所顧問律師黃子輝表示，本次報告以2019年的報告為基礎，進一步擴展和更新，檢視了165項條例及其附屬條例中的344項規定，以識別上一份報告的截止日期（2019年1月1日），及本次報告的法例檢視截止日期（2025年2月28日）期間的法例變動。

香港律師（非執業）及報告主編葉劍廉

同性婚姻在部份範疇獲承認 惟未整體立法改革

香港律師（非執業）及報告主編葉劍廉表示，與2019年相比，同性婚姻在若干個範疇獲承認，包括房屋及稅務等，但這些改變並非整體立法改革，而是由個別人士透過司法覆核而來。同時，因關係狀況而產生的差別待遇，於若干新訂或修訂的法例下出現擴大，例如起底罪，若「意圖傷害」的對象是民事伴侶、同居者或同性配偶，現行保障並不涵蓋。

香港中文大學性別研究課程副教授及報告特約編輯孫耀東

香港中文大學性別研究課程副教授及報告特約編輯孫耀東指，新修訂法例而產生的差別待遇不僅會影響處於非傳統婚姻關係的人，亦限制政府政策覆蓋的層面，及會妨礙執法。

他舉例，以資訊透明度為例，公司最高行政人員披露持股利益的規管未涵蓋其民事伴侶、同居者或同性配偶，或降低市場資訊透明度。另外，在執行市場失當（即損害市場誠信和投資者利益的不當行為）相關刑事罪行時，部份法定推定未涵蓋同性配偶、民事伴侶或同居者，因而增加舉證難度。

2025年9月10日，立法會以大比數否決《同性伴侶關係登記條例草案》。

議員倡設「契約伴侶」登記制 學者：可考慮 有討論是好事

《同性伴侶關係登記條例草案》於去年9月10日被立法會大比數否決，政府曾表示研究循「行政措施」保障同性伴侶的權利。孫耀東說，同性伴侶權利及義務涉及眾多領域及層面，以行政措施落實法院裁決相信是「都好困難嘅一件事」。

立法會議員管浩鳴早前提倡設「契約伴侶」，他認為可以考慮，但仍可想像到會衍生很多問題，例如法律上字眼的問題。不過，他指有討論是好事，「其實無論係咩題目嘅討論，我都覺得係一個健康嘅進展。」他建議政府參考報告，落實全面的保障制度。