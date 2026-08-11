78歲鋼琴教師非禮單親女生　官斥利用事主對父輩渴求犯案　囚1年

七旬鋼琴男教師，涉於鋼琴課上非禮來自單親家庭的16歲女學生，審訊時揭他案發前已常與女生互通訊息，並曾著女生可稱他「daddy」，又曾言：無法表達愛錫之情等。男教師早前經審訊後被裁定罪成，案件（KCCC900011/2026）今（11日）在九龍城裁判法院判刑。裁判官莫子聰斥被告利用科技之便，及事主對父輩的渴求犯案，令師生關係模糊，從而令事主降低防範並刻意接近，必須判處阻嚇性刑罰，判他入獄1年。



被告吳立衛（78歲，鋼琴教師），被控1項猥褻侵犯罪，指他於2025年3月30日，在九龍灣牛頭角道77號淘大商場3期2樓「金聲琴行」猥褻侵犯女童X。

被告吳立衛非禮罪成，被判囚1年。(陳蓉攝)

妻子離世對被告造成重大打擊

辯方補充求情指，被告未有全盤否認指控，亦同意有些接觸不合適，承諾往後會與人接觸會更謹慎。此外，早前為被告索取的報告亦指出，其重犯機會低。被告妻子離世亦對他造成重大打擊，希望法庭出於人道理由酌情減刑。

被告與事主年齡差距60年

莫官判刑時指，被告在審訊後被定罪，沒有刑期扣減的空間。此外，被告與事主的年紀相差逾60年，亦是其鋼琴老師，顯然是利用老師的地位，在狹小的空間多次犯案，涉違反信任。

斥被告利用事主對父輩關懷的渴求犯案

莫官另指，被告雖然只被控一項非禮罪，但案情涉及多次侵犯。被告透過通訊軟件，向事主表達過分的關心，又要求她以「Daddy」稱呼，利用她對父輩關懷的渴求犯案。官斥被告利用科技之便令師生關係模糊，從而令事主降低防範並刻意接近，令關係變質，必須判處阻嚇性刑罰，終判囚12個月。

X指被告教琴十多分鐘後開始非禮

X早前在錄影會面稱，當日她到涉案琴行學琴，被告是她的鋼琴老師，教琴時坐在X右方。被告開始教琴十多分鐘後，突然摸她的腿，X怒視被告，被告就縮手，之後又嘗試雙手包住X的左腳，X翹腳不讓被告摸，被告卻伸手入X大腿罅摸。他之後又為X按摩膊頭，乘機伸手摸X鎖骨，又捉住X的手，放到他的下體上，又用其下體撞向X的背部。下課時更攬了X一下說：「 下個星期再見啦。」X下課後告知母親報警。

審訊揭被告曾在訊息著X稱他daddy

X作供時提及，她跟被告學琴約1年半，只屬普通師生關係。被告知她來自單親家庭，曾在訊息稱：「先生永遠都會令你當自己嘅孩子一樣，會關照你關心你，以後無人嘅時候叫我daddy就得啦」。被告又曾在上課時約她外出，X以家教嚴婉拒。在X 16歲時，被告有祝福她說：「無法表達daddy愛錫之情」。