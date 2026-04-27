警司周毅剛涉非禮　辯方稱怎會在總警司分享時犯案　指事主不可信

高級警司周毅剛涉於灣仔警察總部內三度非禮一名女下屬案，控辯雙方今（27日）在西九龍裁判法院進行結案陳詞。控方指事主口供可信，辯方卻指事主證供誇張不合理，並指其中一次事件發生時，一名總警司正向同袍分享經驗，被告怎會在大庭廣眾做出非禮行為。就控方質疑被告聲稱和事主發展地下情，但兩人卻沒有任何電話聯絡。辯方稱因被告的女友亦是警員，故被告要加倍小心，才與事主沒有電話聯絡。裁判官何慧嫻押後至7月16日裁決。



被告周毅剛（49歲）被控3項非禮罪，指他於2024年6月19月及11月1日，分別於香港灣仔軍器廠街1號警察總部41樓、該層的會議室及總務室，三度非禮女子X。

被告周毅自辯時曾稱當時正與事主X發展「地下情」。（陳蓉攝）

涉案事件發生於警察總部，其中一次事件更是一名總督察向同袍作分享的時候。（資料圖片）

控方認為事主X證供可信

控方陳詞指，事主X的證供可信，雖然她的證供在一些旁枝末節有衝突，但考慮她在案發約1年半後作供，有該些不吻合之處屬人之常情，並不影響核心議題。

辯方指碰到也可能是意外

辯方陳詞時多番指，事主的證供不合理和不一致。就首項控罪，事主至第五份口供，才提及現場附近有一個女同事，不能排除是其他人碰到她。即使是被告碰到，也可能是意外。

發展地下情無電話聯絡因情況特殊

被告供稱和事主發展地下情，但沒有電話聯絡，控方在書面陳詞指其說法有違常理。辯方庭上反駁指本案背景獨特，被告的女友亦為警員，其他的警員亦可能認識其女友。在此情況下，被告更會加倍小心，刻意保護該地下情。

辯方指事主證供誇張

辯方續形容事主的證供誇張，指當時一名總警司在分享經驗，被告怎會在大庭廣眾捉住事主的手，並放在他的褲襠上。辯方指，事主當時聽到被告和女友前往旅遊，怪責被告，被告則嘗試安撫對方。

事主稱碰到被告褲襠有硬物

事主早前供稱，首項控罪涉及被告摸她的臀部。第二和第三項控罪則於同一日發生，事主在會議室參加部門聚會時，被告捉住她的手，並放在其褲襠上。X稱摸到有硬物，被告則稱自己「扯旗」。

事主指被告曾想抱住她

此外，被告伸手摸她的腰和背，亦想從右邊腋下伸手摸胸，但她「夾實」不讓被告的手伸前。被告的手遂向下摸，至「Pat Pat落啲個位」。她之後到總務室，期間被告的身體向前傾，似乎想抱住她，她未有理會並逕自離開。

案件編號：ESCC3151/2024