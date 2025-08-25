警司陳建愉涉摸女警大腿及臉　官信或只是嬉戲　裁非禮襲擊不成立

警司陳建愉涉在慶祝他升職的酒吧聚會上，摸一名女下屬的大腿及掃其胸，其後又在警署內摸該女下屬臉脥，被控非禮及普通襲擊等罪。陳否認指控，辯稱他曾在美國生活，覺得拍膝搭膊屬朋友接觸，他在派對上或因興奮拍打過女事主大腿，但應立即縮手。他又指女事主略胖且男性化，且性格豪邁，無當他是典型女性看代，只當她是「細佬妹」，又稱當時不知女事主對其行為感冒犯。案件今（25日）於粉嶺裁判法院裁決，署理主任裁判官香淑嫻指，被告對女下屬的行為可能不恰當，但被告指該行為只屬嬉戲的說法可能是真，裁定被告所有罪名不成立。



被告陳建愉（42歲，警司）被控於2024年5月14至15日之間，在旺角太平道La La Bar非禮女子X；及於2024年8月某日，在青衣警署4樓襲擊X；並於同年8與9月期間某日，在青衣警署15樓襲擊X；於2024年11月7日，在青衣警署2樓廁所外襲擊X。

被告建愉(右二)脫罪後，與代表大律師潘展平(左一) 及家人等在粉嶺法院外合照。(陳蓉攝)

警司陳建愉與妻子一同離開法院。(陳蓉攝)

控方案情指，被告在2024年5月調職到她任職的警署，她與被告僅上司下屬的關係，二人從未單獨約會。

X指被告曾把手指攝入其大腿內側

事主X早前供稱，被告在2024年5月14日約她到酒吧飲酒，當晚有6至7人出席，包括其他同事。她與被告坐在梳化，席間她得知該聚會是慶祝被告升職。X指被告飲了數杯威士忌調酒後，曾把手放在她的大腿上，前後來回地摸，後來更把手指攝入她大腿內側近陰部位置。X握拳擋住私處前，夾實大腿，才沒被侵犯。

酙茶遭被告由手腕掃至手踭

至同年8月，X在警署出席會議，當時只有被告和她在場，她拿着茶壺在被告左方酙茶時，指被告突然用右手手指從她手腕掃至其手踭，維持1至2秒。後來有其他人到場，故她未有向被告攤牌或表達過不滿。X稱當刻覺得非常冒犯、好愕然及好核突。後來有把事告知女同事Y。

警署遭被告摸面脥

X續指同年11月10日，她在廁所門外等一名女總警司時，被告微笑走近她並伸觸她的臉頰，她有叫被告走開，又指女總警司快到，被告亦立即離開。

被告稱拍過大腿後已即縮開

被告陳建愉自辯時否認曾摸或把手攝入X大腿，又否認曾與X鬥力及碰到她的胸部，強調整晚都沒有任何企圖非禮及襲擊X，他認曾拍X的大腿，並說：「有時好自然，講開嘢拍落隔離嗰個人大髀。」他稱印象中拍完便即縮開，沒有停留。對於X指他搭膊頭並掃到其乳2至3下，被告稱有搭膊頭不為奇，但印象中次數不多，他否認有摸事主胸，搭膊頭時應只碰到手臂外側。

把X當朋友或弟弟般相處

至於X指他曾用右手食指掃X左臉，被告稱他不是惡意冒犯，他沒想到動作會令X反感。被告指出，X外形和行為舉止都較男性化，X平時又會叫他「大佬」，故他把X當成朋友或弟弟般相處，且X有少許肥胖，令他覺得X「好得意」。又因他和X的性格均較開朗豪邁，沒有把X視為典型女性，而是當她是「細佬妹」。

若知X覺冒犯會停止

被告總結指，除X以外，他沒有對任何女同事作肢體接觸，亦不知道這些行為令她覺得冒犯，如果他早知，必定會停止，但他當時不知情。

案件編號：FLCC308/2025