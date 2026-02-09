智能廚餘回收桶資助結束　每部每月付最多$800　蔚藍灣畔歸還政府

為配合垃圾徵費，政府在2024年推出「私人屋苑智能廚餘回收桶試驗計劃」，向大型私人屋苑送贈智能廚餘回收桶，並承擔2年試驗期的維修費用。有屋苑早前要求豁免試驗期後的每月每部最多800元的運作和維護費用不果，其中將軍澳蔚藍灣畔宣布不再使用，並退還予環保署。



蔚藍灣畔早前要求豁免試驗期後的每月每部最多800元的運作和維護費用不果，宣布將不再使用，並退還予環保署。（資料圖片）

蔚藍灣畔業委會早前發信要求環保署豁免資助期後費用

政府與環境運動委員會在2024年推出「私人屋苑智能廚餘回收桶試驗計劃」，參與「試驗計劃」的屋苑，環境運動委員會將承擔智能廚餘回收桶的購買費，包括兩年維修及保養服務，其後屋苑須自行承擔維修保養費。

首批參與計劃的將軍澳蔚藍灣畔，現時有四部智能廚餘回收桶，其資助期將於3月21日結束。該屋苑住宅業主附屬委員會早前發信，要求環保署強豁免在資助期後收取運作和維護費用。

私人屋苑智能廚餘回收桶。（資料圖片／梁祖兒攝）

謝展寰2024年檢視智能廚餘回收桶。(政府新聞處)

資助期後每部回收桶每月收取$500或$800

環保署回覆指，資助期後，每部智能廚餘回收桶的運作和維護費用維持收取約為每月500或800元，金額視乎視乎合約年期及運作和維護計劃所涵蓋的服務範圍而定。署方又指，在每部智能廚餘回收桶服務大約500戶的情況下，預計平均每戶每月需承擔的費用僅為一至兩元。

業主附屬委員會近日宣布，由於豁免費用的要求未獲接納，因此屋苑將於3月21日起，不再繼續使用智能廚餘回收桶，並會退還予環保署。