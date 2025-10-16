沙嶺廚餘回收中心阿摩尼亞濃度超標　環保署：未影響附近環境

環保署晚上（16日）公布，位於新界沙嶺的有機資源回收中心第二期（O．PARK2）的污水處理設施因出現故障，令設施內的氨氣（Ammonia，即阿摩尼亞）濃度水平高於勞工處訂定的職業衞生標準。現場實測數據顯示，事件對附近環境並未有構成影響，承辦商正進行緊急維修。維修期間，O．PARK2會繼續接收廚餘及按情況調整安排。



承辦商正進行緊急維修 續接收廚餘及按情況調整安排

環保署表示，位於新界沙嶺的有機資源回收中心第二期（O．PARK2）的污水處理設施因出現故障，導致污水處理設施內的氨氣濃度水平高於勞工處訂定的職業衞生標準。環保署已主動將有關情況通報勞工處和消防處，該兩部門亦已派員到現場了解情況。現場實測數據顯示，事件對附近環境並未有構成影響。

署方又指，承辦商正進行緊急維修。維修期間，O．PARK2會繼續接收廚餘及按情況調整安排，並會按照勞工處和消防處提供的安全建議進行維修工程。環保署將主動聯絡廚餘運送者及其他受影響的持份者，說明相關安排及提供所需支援。