廚餘回收車試行收集約1500公斤廚餘　全港夜間廚餘回收流動點一覽

廚餘回收車試驗計劃上月在中西區試行，環保署統計至今有逾1,600人次參與，至本月中收集到約1,500公斤廚餘。環保署署長徐浩光指，現時有超過1,500個設於公共屋邨、私人屋苑等地點的家居廚餘回收設施，環保署去年在全港各區逐步設立約250個公眾廚餘回收點，當中在夜間營運廚餘回收流動點，可為繁忙都市中的居民提供便捷的廚餘回收途徑，而最新推出的廚餘回收車試驗計劃下，回收車每晚走訪不同地點推廣廚餘回收。中西區試行廚餘回收車試驗計劃、全港104個夜間營運的「廚餘回收流動點」服務地點及服務時間一文看清。



環境保護署「廚餘回收車試驗計劃」十月率先在中西區試行，回收車每晚六時三十分至十時三十分，走訪區內四個指定地點，向市民推廣源頭分類及正確回收廚餘的方法，並為市民提供便利的廚餘回收途徑。（環保署）

廚餘回收車試驗計劃在哪區試行？

．中西區

廚餘回收車試驗計劃走訪時間為何？

．每晚六時三十分至十時三十分

中西區廚餘回收車試驗計劃服務地點及停泊時間為何？

．半山區麥當勞道（近聚安樓）：晚上六時三十分至七時十五分

．西營盤港鐵站C出口外停車處：晚上七時四十分至八時二十五分

．堅尼地城堅彌地城海旁（近明珠閣）：晚上八時四十五分至九時三十分

．堅尼地城堅彌地城新海旁（近嘉安大廈）：晚上九時四十五分至十時三十分

環境保護署署長徐浩光（右二）11月17日到中西區視察「廚餘回收車試驗計劃」的運作，並呼籲市民在12月7日舉行的立法會選舉踴躍投票。（環保署）

夜間營運「廚餘回收流動點」有幾多個及在哪？

環保署指，計及「廚餘回收車試驗計劃」，全港在夜間營運的「廚餘回收流動點」已達至104個，每日在晚間時分於貼近民居或食肆地點定時定點運作，方便附近居民及食肆在晚間處理廚餘，養成廚餘回收的習慣，而透過推行各種措施，廚餘回收量近年持續上升。整體廚餘回收量已達至每日340公噸，較二○二三年增長一倍，當中家居廚餘回收量由二○二三年每日七公噸大幅增至現時約130公噸。