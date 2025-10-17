沙嶺廚餘回收中心阿摩尼亞濃度一度超標　環保署：已回落正常水平

環保署周四晚上（16日）公布，位於新界沙嶺的有機資源回收中心第二期（O．PARK2）的污水處理設施因出現故障，令設施內的氨氣（Ammonia，即阿摩尼亞）濃度水平高於勞工處訂定的職業衞生標準。環保署發言人周四（17日）凌晨公布，經消防處和勞工處人員在場協助處理後，相關設施內的氨氣濃度已回落至正常水平。在處理事件期間的現場實測數據顯示，事件對附近環境並未有構成影響。



位於新界沙嶺的有機資源回收中心第二期（O．PARK2）的污水處理設施因出現故障，令設施內的氨氣濃度水平高於勞工處訂定的職業衞生標準。（資料圖片／張浩維攝）

承辦商已採取緊急措施 續接收廚餘及按情況調整安排

環保署表示，承辦商已採取緊急措施，確保氨氣濃度維持在正常水平，包括加強抽風及暫停污水處理設施運作以便進行緊急維修。

在污水處理設施維修期間，O．PARK2會繼續接收廚餘及按情況調整安排，並會按照勞工處和消防處提供的安全建議進行維修工程