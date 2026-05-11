韓跆拳道教練不滿遭女友叫醒　掌摑箍頸令女友耳膜穿孔　准守行為

韓籍跆拳道教練涉襲擊同是跆拳道教練的女友，被控1項襲擊致造成身體傷害罪，案件今（11日）在東區裁判法院提堂。控方同意被告以簽保守行為結案。案情指被告在家被女友叫醒上班，怒摑女友並箍頸，女友被驗出左耳耳膜穿孔，臉部擦傷。裁判官高偉雄下令被告自簽1000元，守行為一年，被告獲撤控。



韓國籍被告Kim Seokhun（25歲，跆拳道教練），被控於2026年1月11日，在香港銅鑼灣渣甸街55號某室襲擊Kim Haneul，因而對她造成身體傷害。

被告Kim Seokhun(右)摑女友至其耳膜穿洞，准守行為。(陳曉欣攝)

曾捏住女友頸約20秒

案情指，被告與女事主即其女友同居，當日清晨約5點，被告女友叫醒被告梳洗上班，被告被激怒，一巴掌摑女友，並雙手捏住女友的頸約20秒，被告施暴後出門。其女友自行看醫生和報警，頸部觸痛，左臉有損傷，左耳膜更穿孔。被告同日被捕，警誡下保持緘默。

案件編號：ESCC 122/2026