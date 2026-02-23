入境員兩年內多番向妻兒家暴　扼妻頸把她壓向牆　認襲擊押後判

入境處高級事務助理，多次因家人鎖事與妻及兒爭執下繼而動武，包括因兒子聖誕夜看電視晚了未睡，從而與妻爭執並發怒，又曾因廁所問題與妻爭執，他並不止一次扼妻頸並把她壓在牆上，兩年多後事件終報警處理。被告今（23日）在九龍城裁判法院認6項襲擊罪。辯方求情指，被告已與妻辦離婚，現已深感後悔。裁判官林希維稱，明白被告工作重視紀律，但不應把工作態度放在妻兒身上，但家庭襲擊有其嚴重性，將案件押後至3月9日判刑，以為被告索取社會服務令及感化令報告。



男被告A.T.K.（49歲，入境處高級事務助理）被控6項普通襲擊罪。控罪指被告於2023年11月11日至2025年1月12日，分別3度在觀塘將軍澳道某住宅單位內襲擊5歲男童Y；另於2021年12月25日至2023年9月6日，分別3度在相同地點襲擊女子X。

被告ATK在九龍城法院承認6項襲擊罪。(資料圖片)

兒子聖誕夜看電視大怒扼妻頸

案情指，被告在2018年與妻子結婚，其後誕下兒子Y，並在居於涉案單位期間。

被告在本案中共涉6度襲擊妻兒。首次事件發生於2021年聖誕節晚上，被告因兒子為看電視晚睡，因此感到憤怒並責罵兒子。其後又因管教問題，與妻子肢體衝突，一怒之下扼住妻子的頸部，並按她在牆上。

廁所問題與妻爭執扼妻頸

另一事件發生在2023年9月6日上午，被告因廁所問題與妻子爭論，隨後被告再次扼住妻子的頸部，並把她按在牆上。同年11月11日，被告想把妻子懷中的兒子拉開，用雙手抓住兒子的衣領，其後又因兒子發脾氣，被告用手扼住其子的頸部。

發脾氣向妻揮動風筒

在2024年2月7日，被告再度因發脾氣扼妻子的頸部，至2025年1月12日，被告在妻兒看電視時，衝到客廳向妻兒揮動風筒。翌日警方得悉事件，被告在同月14日被捕。

正與妻子辦離婚

辯方求情指，被告已深感後悔，他因不懂與妻子溝通及管教兒子犯案，現已要面對後果，正與妻子辦理離婚。被告日後會好好管理情緒，案發後已上課學習情緒管理，問題現已有改善。被告於1995年加入境處，現職高級事務助理，他因本案暫時被停職。

林官聞案情謂被告無必要如此生氣

裁判官林希維斥，被告常因瑣碎事傷害妻兒，涉家庭襲擊的案件具一定嚴重性。就兒子因看電視晚睡一事，事實上兒子翌日放假，林官認為被告無必要如此生氣。

不應把工作態度放在妻兒身上

林官指，即使夫妻二人就管教問題有衝突，他應心平氣和與妻子商量，不應用武力解決問題。林官明白被告工作重視紀律，惟他不應把工作的態度放在妻兒身上，而是應該與他們談論，非指揮他們。

案件編號：KCCC900079/2025