今日新聞8分鐘｜巴裔妻懷胎溺斃一屍兩命｜炸雞店員爆單崩潰痛哭

城隧旅遊巴司機昏迷亡 據悉數年前曾「通波仔」

一輛旅遊巴今午（12日）沿城門隧道沙田往荃灣方向行駛，期間71歲男司機懷疑突然暈倒，車輛在管道內失控撞壆。涉事司機被送往仁濟醫院搶救後證實不治；車上一名53歲女保姆手腳受傷，一同送院治理，所幸車上47名幼童全數平安。

網上流傳車Cam片段拍得事發一刻，可見當時涉事旅遊巴駛入城門隧道不足5秒，車身突然失控並逐漸偏離原本路線，慢慢靠向左邊，之後更直接撞向左側石壆，傳出巨響。

美食博覽開鑼｜市民衝入場「搶食」 踩搖板換鮑魚

美食博覽2026今日（13日）起一連五日在灣仔會展舉行，逾1800間展商參展。不少市民今早帶同行李箱及手提袋排隊輪候入場，當美食博覽正式開幕，排隊頭的一批市民率先衝入場搶心頭好。其中安記海味攤檔前人頭湧湧，不少市民為求獲得「$1快閃優惠」，奮力踩搖搖板玩遊戲。

下星期打風？天文台：料下周可能形成低壓區

【打風／低壓區／天文台／HKO／熱帶低氣壓／明天的天氣】天文台今日（13日）指出，受高空擾動影響，周五及周六（14日及15日）華南天氣不穩定，驟雨增多，周五有幾陣驟雨及狂風雷暴，周六初時局部地區有雷暴。

天文台預料一道廣闊低壓槽會在下周初影響南海北部至台灣以東海域，並在下周中期逐漸靠近廣東沿岸，而該廣闊低壓槽上可能有低壓區存在。天文台則預測下周四及五（20日及21日）吹東至東南風4至5級，有幾陣驟雨及狂風雷暴。

旺角Tesla連切4線轉彎撞女途人 傷者送院

Facebook群組「車cam L（香港群組）」流傳一段影片，長約半分鐘，可見一輛巴士在旺角上海街近旺角道按照燈號轉燈，現場是4條行車線，只有左一線才能轉左，其餘行車線只能直駛，白色Tesla和巴士停在左二線，燈號轉綠後，Tesla快速切向左一線，繼而左轉入旺角道，巴士尾隨切線左轉入旺角道，只見Tesla連切4條行車線，右轉入康樂街，懷疑收掣不及撞倒一名途人，男司機隨即下車了解情況。

屯門新咖啡灣巴裔夫婦溺斃 懷胎6月妻一屍兩命

屯門新咖啡灣上周五（7日）晚上發生遇溺案，一對年青巴基斯坦裔夫婦，在燒烤場附近岸邊疑嬉水期間遇溺，由泳客及消防救起，雙雙昏迷送屯門醫院搶救。其中20歲女事主翌日（8日）中午不治；其23歲丈夫留醫多日，延至昨日（12日）下午亦告不治。消息指，女死者懷孕約6個月，釀成一屍兩命慘劇。

深圳炸雞店爆單新手崩潰 失聲痛哭兼倒地抽搐

近日，深圳一間炸雞外賣店衝上微博熱搜。原因是店內一名新手男店員獨自值班時卻遇上海量訂單，在極度焦慮及趕工壓力下情緒崩潰，失聲痛哭至「呼吸性鹼中毒」，當場癱倒在地抽搐。而他的同事到場後表現冷漠，卻僅叫其「冷靜」。事件引發網民熱議，不少人心疼這名男店員，亦痛批店方排班不當，感慨打工不易。

Zeekr 7X寧波充電站起火 官方：曾嚴重碰撞但未經專業檢修

8月9日，浙江寧波一輛極氪（Zeekr） SUV 充電期間起火。極氪發布情況說明回應稱，事故未造成人員傷亡，經初步核實，涉事車輛近期曾發生嚴重碰撞事故，事故發生後未通過品牌官方授權服務中心進行檢測及維修。

西班牙煙花「暴走」衝向人群 炸出巨大火球

西班牙知名度假勝地阿利坎特（Alicante）日前發生一宗恐怖的煙花爆炸意外。當地為慶祝節慶舉行盛大煙花秀，現場湧入約10萬名民眾觀賞，不料其中一顆煙花突然偏離軌道，竟直衝人群並當場炸開，瞬間化為巨大火球，造成至少27名觀眾遭火花濺傷。

英桌球「白旋風」韋德成香港人 擬辦桌球學校

繼奧蘇利雲、卓林普及羅拔臣後，再有傳奇桌球手成為香港人。入境處今日（12日）在社交平台上載片段公布有「白旋風」之稱的占美韋德（吉米懷特/Jimmy White）較早前已透過優秀人才入境計劃，正式成為香港人，並在入境處辦理手續取得香港身份證。

韋德在片段表示，計劃在香港開設桌球學校，培育本地桌球精英。他曾於1991年參演電影《龍的傳人》，在戲中與周星馳同場打桌球，他特意提到該片，稱希望與「老朋友」敍舊。

入境處則透露，在申請優才簽證的過程中，占美韋德曾諮詢入境處，處長郭俊峯有提供意見，促成占美韋德落戶來港。由2023年至今年首6個月，共有138名退役或現役運動員透過優才計劃獲批來港，包括奧運和亞運獎牌得主以及國際賽事得獎者。