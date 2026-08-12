英桌球「白旋風」韋德成香港人　擬辦桌球學校、找「老朋友」敘舊

繼奧蘇利雲、卓林普及羅拔臣後，再有傳奇桌球手成為香港人。入境處今日（12日）在社交平台上載片段公布有「白旋風」之稱的韋德（吉米懷特/Jimmy White）較早前已透過優秀人才入境計劃，正式成為香港人，並在入境處辦理手續取得香港身份證。



韋德在片段表示，計劃在香港開設桌球學校，培育本地桌球精英。他曾於1991年參演電影《龍的傳人》，在戲中與周星馳同場打桌球，他特意提到該片，稱希望與「老朋友」敍舊。



入境處今日（12日）在社交平台上載片段，宣布有「白旋風」之稱的占美韋德（Jimmy White）較早前已透過優秀人才入境計劃，正式成為香港人。（入境處Instagram影片截圖）

入境處今日（12日）在社交平台上載片段，宣布有「白旋風」之稱的占美韋德（Jimmy White）較早前已透過優秀人才入境計劃，正式成為香港人。（入境處Instagram影片截圖）

入境處今日（12日）在社交平台上載片段，宣布有「白旋風」之稱的占美韋德（Jimmy White）較早前已透過優秀人才入境計劃，正式成為香港人。（入境處Instagram影片截圖）

入境處今日（12日）在社交平台上載片段，宣布有「白旋風」之稱的占美韋德（Jimmy White）較早前已透過優秀人才入境計劃，正式成為香港人。（入境處Instagram影片截圖）

入境處今日（12日）在社交平台上載片段，宣布有「白旋風」之稱的占美韋德（Jimmy White）較早前已透過優秀人才入境計劃，正式成為香港人。（入境處Instagram影片截圖）

入境處今日（12日）在社交平台上載片段，宣布有「白旋風」之稱的占美韋德（Jimmy White）較早前已透過優秀人才入境計劃，正式成為香港人。（入境處Instagram影片截圖）

入境處今日（12日）在社交平台上載片段，宣布有「白旋風」之稱的占美韋德（Jimmy White）較早前已透過優秀人才入境計劃，正式成為香港人。（入境處Instagram影片截圖）

共奪23項職業賽事冠軍 「老朋友」是周星馳？

來自英國倫敦的韋德1980年成為世界業餘錦標賽冠軍，當時年僅18歲是賽事歷史上最年輕的冠軍，並與同年開始職業生涯。由於其強大的出杆力量，華麗節奏快的球風，因而有「白旋風」的稱號。他共奪得23個職業賽事的冠軍，包括10次排名賽冠軍，另外曾是6屆世界桌球錦標賽亞軍。

韋德（前）與香港甚有淵源，1991年曾拍攝電影《龍的傳人》，其中一幕講述飾演小龍的周星馳（後）對打桌球極有天份，與Jimmy White對決。（網上圖片）

韋德與香港甚有淵源，1991年曾拍攝電影《龍的傳人》，其中一幕講述飾演小龍的周星馳對打桌球極有天份，與Jimmy White對決。韋德接受入境處訪問時，特意提到該片，稱希望與「老朋友」敍舊。