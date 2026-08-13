經營寵物善終男子搶劫獨居老婦　官信走投無路才犯案　囚4年8月

七旬獨居婦過年前往銀行換新鈔以用作封利是，惟回家途中被中年漢尾隨，開門遭鉸剪指嚇搶劫，中年漢除搶去老婦的現金，並奪去老婦的iPhone 12手機等財物。中年漢同日乘巴士時被警員發現拘捕。他今（13日）在高等法院承認搶劫罪(HCCC82/2026)，法官張慧玲引述求情指被告經營寵物善終公司而欠款，因此干犯本案。法官接納被告走投無路才作出違反本性的行為，判他入獄4年8個月。



被告黃頌國，51歲。承認一項搶劫罪，指他於2025年1月18日，在屯門翠寧花園某單位搶劫一名鄭姓女子。

被告黃頌國犯案時曾用的鉸剪。（蔡正邦攝）

警方迅速破案並起回事主所有失物

被告黃頌國在高等法院認搶劫罪，被判囚4年8個月。(葉志明攝)

事主提取新鈔回家被劫

案情指，案發時77歲女事主在屯門翠寧花園獨居，她於2025年1月18日中午12時許，到屯門市廣場的滙豐銀行兌換新鈔，準備用以封利是。她提取4000元新鈔後，把現金放入斜孭袋，然後乘搭輕鐵回家。她打開單位的木門和鐵閘時，被告從後以鉸剪指向她的頸。

被告入屋見有閉路電視即剪斷電線

兩人進入單位後，被告發現客廳安裝閉路電視，遂用鉸剪斷連接的電線，被告又要求事主從斜孭袋取出1000元給他，並剪斷事主的電話繩奪去其iPhone 12手機，又把她推倒在地，然後搶去斜孭袋逃去。事主大叫求救，鄰居報警。

事主損失財物約1.38萬元

案情指，事主共被劫去5200元現金、價值7000元的手機和八達通等，總值13800多元。此外，她的右手中指有瘀傷，左腳亦感痛楚。

被告乘巴士時被發現並被捕

同日下午2時半左右，警員發現被告在一輛由屯門開往旺角的巴士上，被告因此被捕。他警誡下承認因欠債而搶去一名女子的手袋。他在錄影會面補充，案發當日中午12時在屯門市廣場的滙豐銀行徘徊，見到事主提款，便尾隨她返家，然後行劫。在他身上檢獲的新鈔，則屬於事主。

被告經營寵物善終公司而欠債

法官判刑時透露被告的背景和求情，指他經營寵物善終公司。被告借款讓公司可以裝修，但裝修後公司生意差，同時又需還款、交租和支付工資，因此干犯本案，現向事主致歉。辯方求情時亦指，無證據顯示被告有計劃行劫，他因工作需要才帶備鉸剪。此外，事主被劫的財物最終亦全部被起回。

接納被告走投無路犯案

法官判刑時指，被告尾隨事主返家，並以鉸剪指向她。此外，被告向事主使用暴力，亦剪斷連接閉路電視的電線，避免遭他人認出，但接納被告走投無路，才違反本性犯案，同意他有真誠悔意，最終判他監禁4年8個月。