上環5100萬日圓劫案　4男女被控串謀搶劫　女被告為中國籍傳譯員

上環找換店上周五(30日)發生劫案，3名日籍男子男涉與1中國籍女子合謀搶劫另一日藉男子5100萬日圓（約257萬港元）。案件今（2日）在東區裁判法院提堂，控方申請將案件押後到4月14日再訊，以待警方進一步調查，獲主任裁判官張志偉。其中一名日籍被告鈴木悠介有保釋申請被拒，全部被告需還押候訊。



上環德輔道中上周五發生搶劫案。（黃偉民攝）

女被告是中國籍傳譯員

3名日籍被告：下村桂吾（23歲，無業）、山口將人（28歲，無業）、及鈴木悠介（27歲，文員），與中國籍女子李楠（52歲，傳譯員），同被控一項串謀搶劫。控罪指，他們於2026年1月30日在香港上環 德輔道中272號興業商業中⼼外串謀搶劫 ，並去⽇本籍男⼦蕪⽊順⼀的5100萬日元現金。

案件編號：ESCC303/2026ESCC303/2026