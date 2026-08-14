大灣區消費保障｜消委會正升級跨境投訴系統　灣區組織可查閱進度

廣東省人大常委會通過的《廣東省促進粵港澳大灣區消費者權益保護協作規定》今年10月1日起實行，大灣區九個內地城市的消委會聯同香港及澳門消委會開展跨境協作，包括設立「粵港澳大灣區消費投訴轉辦平台」，若港人在內地遇到消費糾紛可「一鍵投訴」。



香港消委會今日（14日）指，現時已經與36個地區的消保組織，包括30個內地省市及澳門，建立投訴個案轉介機制，為提升處理跨境消費爭議的效率，正升級投訴管理系統，未來大灣區九市等已簽訂合作協議的消保組織，可登入系統查閱跨境投訴個案的進度。消委會將持續與大灣區消保組織合作測試產品，按需要聯合發布消費警示。



《廣東省促進粵港澳大灣區消費者權益保護協作規定》今年10月1日起實行，大灣區九市消委會將與香港及澳門消委會開展跨境協作。 （資料圖片）

01觀點︰跨境消費維權新規｜廣東主動出擊 香港應更積極

10月1日起實行 平台重點「一鍵投訴、一網轉辦」

廣東省人大常委會上月31日通過《廣東省促進粵港澳大灣區消費者權益保護協作規定》，並在8月3日舉行新聞發布會正式發布。該《規定》共有11項條文，明確列明大灣區內地九市（即廣州市、深圳市、珠海市、佛山市、惠州市、東莞市、中山市、江門市及肇慶市）消委會，透過簽署合作協議或備忘錄，與港澳消委會開展跨境協作。

跨境交流合作包括展開聯合消費調查、聯同處理跨境消費投訴、聯合發布消費警示等，並設立「粵港澳大灣區消費投訴轉辦平台」，實現跨境消費者「一鍵投訴、一網轉辦」，相關合作將於今年10月1日起實行。

消委會8月14日回應指，為提升處理跨境消費爭議的效率，正優化投訴管理系統的功能。（資料圖片／黃寶瑩攝）

廣東省2025年8月邀消委會加入「灣區標準」工作組

消委會今日指，過去一直探討如何按照相關法律法規提升處理跨境投訴的效率，以及與大灣區內各個消費者保護組織加強合作，優化大灣區消費環境，歡迎落實推行《廣東省促進粵港澳大灣區消費者權益保護協作規定》，認為有助促進跨區域消費者權益保護協作，並更有效保障大灣區內消費者的合法權益。

消委會表示，2025年8月獲廣東省消費者委員會邀請加入「灣區標準」工作組及成為起草單位成員後，同年10月成立「跨境消費保障及電商發展工作小組」，匯聚本港營運的主要電商及電子支付平台、內地主要社交媒體、行業協會及企業的高層代表，就跨境消費投訴趨勢、「灣區標準」等相關標準制定及行業最佳實務等議題，提出專業意見。

廣東省人大常委會7月31日通過《廣東省促進粵港澳大灣區消費者權益保護協作規定》，並在8月3日舉行新聞發布會正式發布。（央視圖片）

消委會目前與36個地區建立投訴個案轉介機制

消委會又指，同年底落實與廣東省消委會合作推行內地協作計劃，並以廣東省為試點，除推進「灣區標準」工作外，亦從五個主要範疇推動協作計劃，分別為政策倡議、研究項目、處理糾紛及培訓、教育及宣傳推廣，因此樂見上述五大範疇獲納入《規定》的十個工作領域中，相信能在現時行之有效的合作基礎上，能進一步提升市場一體化水平。

消委會指，自2017年起與各地消保組織簽訂合作協議，現時已經與36個地區的消保組織，包括30個內地省市及澳門（已涵蓋9個大灣區城市），建立投訴個案轉介機制。在獲得投訴人同意後，消委會可協助將個案轉介至商戶所在地的消保組織，由對方聯絡商戶並進行調停，反之內地消費者在香港遇上消費糾紛，亦可尋求當地消保組織協助，將投訴個案轉介至消委會跟進。

《廣東省促進粵港澳大灣區消費者權益保護協作規定》今年10月1日起實行，大灣區九市消委會將與香港及澳門消委會開展跨境協作。 （資料圖片）

未來內地消保組織可登入投訴管理系統查閱進度

消委會透露，為提升處理跨境消費爭議的效率，正優化投訴管理系統的功能，以及處理與跟進轉介個案的流程，未來當完成系統升級後，在獲得投訴人同意下，已簽訂合作協議的消保組織可直接登入消委會的投訴管理系統，查閱相關跨境投訴個案的進度，全程均須嚴格遵守當地有關個人資料及個案保密、個人訊息保護、個人隱私保障的法律規定。

消委會認為，此安排將提高處理透明度及整體服務效率，逐步邁向達致「灣區標準」下《跨境消費投訴處理工作指南》制定的目標，進一步加強大灣區消費者保障合作。

近年港人掀起北上消費潮，例如到深圳商場購物及用餐。（資料圖片）

消委會將持續與大灣區合作測試產品 按需要聯合發布警示

《規定》第六條列明，大灣區與港澳消委會圍繞重點消費領域、消費者投訴集中的行業、社會熱點消費以及新型消費問題，聯合開展商品和服務比較試驗、消費體察、消費調查等，並共同發布結果。

消委會則指，將持續與大灣區消保組織合作進行市場調查及產品測試，向三地消費者提供實用資訊，並按需要聯合發布消費警示，協助消費者更了解三地相關的法律法規差異，共同為區內消費者營造安全、放心、便利的消費環境。