消委會｜科技海綿遇高溫或油釋甲醛　蜂巢狀結構易刮花含塗層家具

號稱只需沾清水即能去漬的「科技海綿」（又稱魔術擦膠），是不少家庭主婦及清潔愛好者心中的「神器」，惟使用不當或會帶來健康風險。消費者委員會最新一期《選擇》月刊解構指，科技海綿雖然去污力強，但本質屬於「三聚氰胺-甲醛樹脂」，運作原理如同「細砂紙」物理磨擦。若使用不當，不但會永久刮花家具塗層，更可能在高溫、酸性或油膩環境下釋出甲醛及三聚氰胺等有害物質；其磨損產生的微塑膠碎屑亦會污染海洋生態。



消委會《選擇》月刊解構指科技海綿運作原理。（《選擇》月刊截圖）

消委會比對科技海棉和普通清潔海綿。（《選擇》月刊截圖）

科技海綿蜂巢狀微微結構 誤用清潔易造成刮痕

消委會在最新一期《選擇》月刊中引述專家及研究分析，指科技海綿的蜂巢狀微結構極其堅硬，是透過摩擦力將表面污漬磨走，而非靠化學劑溶解。因此，若將其用於烤漆家具、鏡面不鏽鋼、電子屏幕、易潔鑊塗層或光學眼鏡等光滑或含塗層表面，會造成無法復原的暗啞與刮痕。消委會建議市民使用前，應先在不顯眼角落測試，若發現異常應立即停用。

消委會《選擇》月刊指，科技海綿的蜂巢狀微結構極其堅硬，是透過摩擦力將表面污漬磨走，若將其用於烤漆家具、鏡面不鏽鋼、電子屏幕、易潔鑊塗層或光學眼鏡等光滑或含塗層表面，會造成無法復原的暗啞與刮痕。（消費者委員會《選擇》月刊截圖）

遇高溫等可釋甲醛 勿用作清洗食材

除了毀壞家具，潛在的健康風險更不容忽視。研究指出，科技海綿在常溫清水下結構穩定，但當遇上逾60度的高溫、酸性物質，如醋、檸檬汁，或油脂時，結構會遭破壞，從而釋出微量一級致癌物甲醛及2B級可能致癌物三聚氰胺。

香港專業教育學院健康及生命科學系系主任姜艷媚提醒，科技海綿絕對不能用來清洗食材、水果，亦不可用於奶嘴或吸管等接觸口腔的物品，否則殘留的微塑膠與化學物恐被吞下肚。

消委會《選擇》月刊引述研究指，科技海綿在常溫清水下結構穩定，但當遇上逾60度的高溫、酸性物質，如醋、檸檬汁，或油脂時，結構會遭破壞，從而釋出微量一級致癌物甲醛及2B級可能致癌物三聚氰胺。（消費者委員會《選擇》月刊截圖）

消委會《選擇》月刊引述研究指，科技海綿在常溫清水下結構穩定，但當遇上逾60度的高溫、酸性物質，如醋、檸檬汁，或油脂時，結構會遭破壞，從而釋出微量一級致癌物甲醛及2B級可能致癌物三聚氰胺。（消費者委員會《選擇》月刊截圖）

近年網上盛傳以科技海綿牙齒美白或洗臉，姜艷媚警告切勿嘗試，指海綿的研磨作用會直接磨損無法再生的牙齒琺瑯質，引發敏感及蛀牙；若擦拭皮膚更會削去角質層，甚至導致皮膚破皮潰爛、引發過敏。

消委會又說，科技海綿在磨損過程中會化成肉眼難見的微塑膠碎屑。根據2024年研究，科技海綿每磨損1克，可釋出約650萬條微塑膠纖維，估算全球一年透過網購平台售出的產品可產生高達4.9萬億條微塑膠，經污水流入大海後更可能累積於海洋生物體內，威脅生態鏈。

消委會《選擇》月刊指，科技海綿在磨損過程中會化成肉眼難見的微塑膠碎屑，經污水流入大海後更可能累積於海洋生物體內，威脅生態鏈。（消費者委員會《選擇》月刊截圖）

建議優先用黃綠色海綿配合清潔劑

對此，環境保護署表示，香港公共污水收集網絡覆蓋率高，本港污水處理廠對微塑膠的去除能力屬國際較高水平，排放水及海域的微塑膠含量均遠低於潛在生態風險水平。不過環保署強調，源頭減廢及「走塑」才是根本之道。

消委會則建議，市民日常清潔應以普通黃綠色海綿配合清潔劑為優先，科技海綿僅作最後手段。使用時應堅持「冷水、輕柔、不剪裁、不混用清潔劑」原則，並避免交叉污染浴室與廚房。海綿若出現破爛、變軟或發霉，一般使用2至4星期即應丟棄至固體廢物垃圾桶，切勿沖入水槽。消委會亦呼籲生產商提供更清晰標示及研發環保替代物料。