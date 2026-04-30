宏福苑｜大維修顧問虛報承建商無訴訟記錄　市建局稱信顧問捱批

大埔宏福苑大火獨立委員會今日（30日）舉行第21場聽證會，市建局代表作供。較早前聽證會披露，宏福苑大維修顧問鴻毅在回標分析報告中，虛報大維修承建商宏業「沒有訴訟記錄」。



至於市建局為何未有核查，市建局樓宇復修部總監王思敬曾在書面供稱，難以找到可靠資料。惟他今日在聽證會作供指，是因為相信顧問公司，被委員會首席代表、資深大律師杜淦堃炮批評其書面供詞說法「馬後炮」。



市區重建局樓宇復修部總監王思敬（後）。（陳浩然攝）

市建局王思敬曾在書面供稱不知道宏業定罪紀錄

市建局樓宇復修部總監王思敬曾在書面供稱，不知道宏業公開核證的定罪紀錄，雖有人提供私人查冊，但不確定其紀錄是否確鑿，他亦不知道可靠的消息來源。因此當時沒留意到任何宏福苑項目的投標者，曾就檢控和定罪紀錄提供虛假資料。

火後聘律師查公司 閱畢稱「難以判斷」

市建局在大火後曾委聘律師查核公司的定罪記錄，惟做完有感「難以判斷」,「犯罪記錄是否一個判不判給他的一個考慮因素呢？每個法團把尺都不一樣。」

獨立委員會首席代表大律師杜淦堃（左一）。（資料圖片／翁鈺輝攝）

杜淦堃斥信顧問才是真正原因 批書面供詞說法「馬後炮」

王思敬稱，大火前不核查，是因為相信顧問公司。杜淦堃回應說，這才是真正的理由，不是因為找不到準確資料而不去做，王同意。杜指出王「不確定其紀錄是否確鑿」的說法是「馬後炮」，王就解釋說：「不是馬後炮，是嘗試自己做看看做不做到。」

杜則反駁，「你做不到顧問都做不到。」因勞工處、廉政公署、屋宇署等等定罪記錄不少都是公開資料，王思敬稱要「逐個搵」。他最終同意市建局沒有跟定罪記錄。