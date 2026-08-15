九巴20個主要總站設「雨傘借用處」　免費借出透明傘可異地歸還

本港近日天氣反覆，驟晴驟雨，九龍巴士（一九三三）有限公司今日（15日）宣布推出「落雨唔使怕」雨傘借用服務，於全港20個指定大型巴士總站或轉車站設立「雨傘借用／歸還處」，免費借出透明雨傘。



九龍巴士（一九三三）有限公司今日（15日）宣布推出「落雨唔使怕」雨傘借用服務，於全港20個指定大型巴士總站或轉車站設立「雨傘借用／歸還處」，免費借出透明雨傘。（九巴提供）

九龍巴士（一九三三）有限公司今日（15日）宣布推出「落雨唔使怕」雨傘借用服務，於全港20個指定大型巴士總站或轉車站設立「雨傘借用／歸還處」，免費借出透明雨傘。（九巴提供）

九巴表示，「落雨唔使怕」雨傘借用服務針對乘客在上車前或落車後遇上暴雨、卻未有隨身帶傘的窘境。乘客不論年齡或出行目的，均可於任何指定車站免費借用透明雨傘。

為方便市民，借用者使用後可在任何一個指定車站歸還，毋須返回原本借用地點。九巴提醒，各站可供借用雨傘的實際數量會因應現場情況有所調整。

九龍巴士（一九三三）有限公司今日（15日）宣布推出「落雨唔使怕」雨傘借用服務，於全港20個指定大型巴士總站或轉車站設立「雨傘借用／歸還處」，免費借出透明雨傘。（九巴提供）

設有雨傘借用及歸還服務的20個車站包括：

新界西及轉車站：屯門公路轉車站（往九龍方向）、大欖隧道轉車站（往元朗方向）、屯門碼頭巴士總站、天恆邨巴士總站、天水圍市中心巴士總站、逸東巴士總站、葵芳站巴士總站、葵盛東巴士總站。



新界東：沙田市中心巴士總站、馬鞍山市中心巴士總站、烏溪沙站巴士總站、大埔市中心巴士總站、聯和墟巴士總站。



九龍區：柏景灣巴士總站、尖沙咀碼頭客務站、樂富巴士總站、彩虹巴士總站、寶達邨巴士總站、寶林巴士總站、鯉魚門邨巴士總站。

