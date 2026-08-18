今日新聞8分鐘｜食環人員後巷吸煙｜長生店棺材遭偷龍轉鳳

屯門簡約公屋地盤爆違規疑雲 工人夜間高空擲物

屯門一個簡約公屋地盤爆出疑違規施工爭議。昨晚（17日）網上瘋傳一段短片，顯示位於屯門欣寶路的簡約公屋地盤，在夜間時份疑有工人在高層走廊位置，將疑似竹枝等長條狀物件直接從高空拋下低處，現場同時不斷傳出疑似使用切割機的刺耳噪音。

影片隨即引發熱議，不少網民質疑工人違規施工，留言直斥離譜「黐Ｘ線公司」、質疑「安全主任睇唔睇到」，亦有網民推測，工人選擇在深夜進行相關操作，很可能是為了逃避監管，「佢哋（工人）就係專登等安全佬（安全主任）收咗工先至咁樣掉」。

愛回家Andy駕駛比亞迪撼的士 親述兩秒經過

今日（18日）早上10時06分，警方接報，青衣清心街大王下村對開發生交通意外。據報有的士與私家車相撞，其中姓陳（68歲）女的士司機被困車內昏迷不醒；救援人員到場將其救出，其後她逐漸回復清醒，送往瑪嘉烈醫院治理。駕駛私家車的司機，是演員崔錦棠，意外中他手受傷，一併送院。

食環人員後巷吸煙 食環署：已展開紀律調查

網上昨日（17日）流傳片段，有至少兩名身穿食環署制服的人員在後巷吸煙閒聊，片段亦錄到有人爆粗，有關違反紀律行為惹起網民討論。

紅磡結業長生店遇竊 日箱棺材遭偷龍轉鳳

紅磡發生一宗棺材「偷龍轉鳳」盜竊案。今日（18日）上午11時17分，警方接獲一名男子報案，指其位於曲街17號地下、一間已結業的長生店內，一副棺材及一個鐵架不翼而飛，懷疑遭人偷去。警方接報到場調查，將案件列作「盜竊」處理，暫未有人被捕。

200名郵務員郵差無得轉正 郵政：改2年合約續聘

香港郵政持續出現赤字，立法會於7月15日通過撥款46億元予郵政署營運基金，其中包括支持香港郵政未來三年持續營運。香港郵政周一（17日）深夜表示，人力成本一直是主要開支組成部分，預計未來整體郵件量跌幅會持續甚至擴大，「現時沒有條件」向剛完成試用期的郵務員和郵差發出長期聘用條款。

香港郵政表示，經詳細考慮和平衡各項限制後，會向9月完成試用期的員工，以公務員合約條款續聘兩年，而不會向他們發出長期聘用條款；至於9月以後完成試用期的郵務員和郵差，亦將按屆時的實際服務和運作需要，考慮以公務員合約條款續聘。新安排下涉及的試用人員約有200多名，佔香港郵政總人數約5%。

朱鎔基遺體北京火化 添馬政府總部下半旗誌哀

國務院原總理朱鎔基北京時間2026年8月12日11時06分在北京逝世，享年98歲。朱鎔基的遺體今日（8月18日）將在北京火化，北京天安門清晨舉行升旗儀式後，再下半旗誌哀。在香港，今早8時，特區政府在添馬政府總部下半旗悼念朱鎔基，禮賓府、特區口岸管制及檢查站、香港國際機場亦會下半旗誌哀。

央視起底假洋品牌保健品 廣州經香港轉運扮進口

成本僅3、40元的普通食品，竟搖身一變成為澳洲原裝進口的保健品？

8月2日，央視起底「假洋品牌」跨境電商黑產鏈，一款宣稱能養護卵巢的澳洲進口「諾斐麗」保健品，竟是國內代工廠生產的普通食品，甚至未進行過安全性人體試驗。為了取得「跨境進口」身份，犯罪集團利用廣州生產、出口香港、再轉運回內地保稅倉的「一日遊」跨境洗白，偽造海外發貨假象。目前，涉案產品已被扣押，兩名疑犯已被移送檢察機關審查起訴。

美國兩山羊闖巴士圖搭霸王車 乘客大驚驅趕阻逃票

美國俄勒岡州波特蘭發生動物闖入巴士事件，兩隻山羊在一輛巴士停下後，眼見車門開啟，隨即悠閒步上巴士，不過隨後遭乘客驅趕下車，而牠們今次搭「霸王車」的企圖旋即告敗。