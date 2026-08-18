少年警訊夏令營開展禮　鄧炳強勉勵學員把握機遇、勇敢追夢

一年一度的「少年警訊夏令營」周二（8月18日）在八鄉少年警訊（少訊）永久活動中心舉行開展禮，政務司副司長卓永興、保安局局長暨少訊總名譽會長鄧炳強、警務處處長暨少訊副總名譽會長周一鳴、警務處助理處長（公共關係）暨少訊中央諮詢委員會主席陳思達出席。



2026年8月18日， 「少年警訊夏令營」舉行開展禮。政務司副司長卓永興（左二）、保安局局長暨少年警訊（少訊）總名譽會長鄧炳強（右二）、警務處處長暨少訊副總名譽會長周一鳴（左一），以及警務處助理處長（公共關係）暨少訊中央諮詢委員會主席陳思達（右一）主持。（政府新聞處圖片）

2026年8月18日， 「少年警訊夏令營」舉行開展禮，保安局局長暨少年警訊總名譽會長鄧炳強致辭。（政府新聞處圖片）

鄧炳強致辭時表示，少年警訊在過去50多年來，為香港培育一代又一代具社會責任感和正確價值觀的青年領袖。他感謝學校、家長、少訊中央諮詢委員會、各區名譽會長，以及所有合作夥伴對少訊的支持。

鄧炳強勉勵參加者透過夏令營活動，掌握少訊會員的三個關鍵角色，即「防騙達人——透過卡牌遊戲學習防騙知識，提高對科技罪案的警覺性；「禁毒大使」——向毒品說不，守護自己和身邊的人；以及「國安先鋒」——加深對國家安全的認識，宣揚「國家安全 人人有責」。

2026年8月18日， 「少年警訊夏令營」舉行開展禮。圖為政務司副司長卓永興（左三）與少訊會員參與「守網聯盟遊戲卡」防騙遊戲，宣傳防騙信息。（政府新聞處圖片）

2026年8月18日， 「少年警訊夏令營」舉行開展禮。圖為政務司副司長卓永興（前排右二）、保安局局長暨少年警訊（少訊）總名譽會長鄧炳強（前排右一）、警務處處長暨少訊副總名譽會長周一鳴（前排左二）、警察社區關係名譽顧問朱俊豪（前排左一），與少訊會員參與「守網聯盟遊戲卡」防騙遊戲後合照。（政府新聞處圖片）

為期四日三夜 今年逾200會員參加

鄧炳強又提到，今年是國家「十五五」規劃開局之年，為年輕人創造無限機遇。他以香港首位載荷專家黎家盈參與神舟二十三號載人飛行任務為例，勉勵少訊會員把握機遇，勇敢追夢，未來在不同崗位為國家和香港貢獻力量。

夏令營為期四日三夜，今年逾200名會員參加，主題為「探索新篇章」，透過多元化的活動和訓練，包括融合警務知識及調查元素的競技比賽和歷奇鍛鍊，讓青少年學員突破自我和成長，同時向他們宣揚禁毒和滅罪信息，推行正向教育，提升他們的團隊精神和領導才能。