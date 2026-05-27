屯門少年警訊首辦定向比賽暨嘉年華　推廣防騙教育　吸引千人參與

由屯門區少年警訊主辦、屯門區少年警訊名譽會長會贊助的「屯·定向第一回『都市獵騙』城市定向比賽×嘉年華」，本月23日在青松侯寶垣中學圓滿舉行。活動以「都市獵騙」為主題，融合城市定向競賽與大型社區嘉年華，吸引區內超過1,000名市民及青少年踴躍參與，場面熱鬧。是次活動獲屯門區少年警訊名譽會長會鼎力贊助，並獲得多個政府部門、紀律部隊及社區機構全力支持，展現跨部門協作推動社區防騙教育的強大力量。



屯門區少年警訊首辦城市定向社區大型活動，以「都市獵騙」為主題，融合城市定向競賽與大型社區嘉年華，吸引區內超過1,000名市民及青少年踴躍參與。少年警訊希望市民將防騙意識化為主動判斷與應對能力，並在家庭及校園中發揮「種子效應」。

「屯·定向」是屯門區少年警訊首度舉辦的城市定向社區大型活動，分為「親子組」及「青少年組」，分別設有不同的任務路線及難度。親子組讓家長與子女在合作中建立默契；青少年組則鼓勵中學生及青年挑戰自我、鍛鍊解難與協作能力。

城市定向是一項結合體能、地圖閱讀及策略規劃的戶外運動，參加者需利用大會提供的地圖，在屯門區內尋找多個特色景點，可徒步或乘公共交通工具穿梭各處。參賽隊伍要於120分鐘內競賽完成打卡任務，角逐「獵騙達人」殊榮。

城市定向是結合體能、地圖閱讀及策略規劃的戶外運動，參加者需利用大會提供的地圖，在屯門區內尋找多個特色景點，可選用徒步或公共交通工具穿梭各處。參賽隊伍要於120分鐘內競賽完成打卡任務，角逐「獵騙達人」殊榮。

為配合「都市獵騙」主題，大會在指定打卡位融入多個防騙指定任務，屯門警區圍繞各類騙局情景設計任務，參賽隊伍需在打卡點完成挑戰以獲得額外分數。大會期望參加者代入角色親身體驗，辨別騙局，將防騙知識帶入日常。屯門區少年警訊希望市民將防騙意識化為主動判斷與應對能力，並在家庭及校園中發揮「種子效應」。

定向賽事結束後，現場隨即舉行大型社區嘉年華，設十數個互動攤位，涵蓋防騙教育、裝備展示、社區服務及創意工作坊等。嘉年華各攤位前人頭湧湧，氣氛熱烈。

嘉年華設有多個防騙互動區，包括警務處網絡安全及科技罪案調查科設「網絡陷阱大拆解」互動遊戲，講解網上詐騙手法及保護個人資料貼士；反詐騙協調中心（ADCC）設「防騙易18222」諮詢站，推廣「防騙三寶」——收線、核實、求助。

同場亦有鑑證科展示指紋採集等專業工具；新界北總區防止罪案辦公室—守護動物計劃，推廣愛護動物及防止殘酷對待動物訊息，連同志願團體「阿棍屋」帶領待領養小狗，讓市民親親小動物；警察高空搜索隊展示專業繩索及高空搜證器材；新界北衝鋒隊及警察機動部隊展示各類專業裝備及戰術車輛，警犬隊進行服從性及爆炸品搜索示範；新界北交通部推廣道路安全及反酒駕訊息。亦有消防處，社會福利署等其他部門、團體參與，活動響應警方「由細做、持續做、一齊做」的滅罪呼籲，推動警民同心構建更安全社區。

警察高空搜索隊展示專業繩索及高空搜證器材。

屯門警區指揮官總警司馬偉卿致辭時表示，近年詐騙案件手法層出不窮，除加強執法外，推動社區防騙教育刻不容緩，透過少年警訊舉辦創意活動，能有效將防騙信息滲透至不同年齡層，感謝屯門區少年警訊名譽會長會及各參與單位的支持。

屯門警區指揮官總警司馬偉卿致辭時表示，近年詐騙案件手法層出不窮，除加強執法外，推動社區防騙教育刻不容緩。