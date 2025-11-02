少年警訊周年會操暨升旗比賽頒獎典禮2025　106間中小學角逐獎項

「少年警訊周年會操暨升旗比賽頒獎典禮2025」今日（11月2日）在警察學院圓滿舉行，今屆升旗比賽共吸引全港106間中小學組隊參與，比去年多31隊。



會操由警務處處長暨少年警訊副總名譽會長周一鳴擔任檢閱官；副處長（行動）葉雲龍及助理處長（公共關係）暨少年警訊中央諮詢委員會主席陳思達亦有出席支持並擔任頒獎嘉賓。



警務處處長周一鳴（右）在檢閱期間與少訊會員對話。（警方提供）

少年警訊周年會操是少年警訊年度盛事，多支隊伍積極參與，而少年警訊總部步操隊發展比以往更具規模，並透過常規訓練及參與各項典禮，隊員的步操水平有顯著提升，並吸納不同年齡的學員，年紀最小的只有9歲，他們於周年會操中展示艱苦訓練的成果，首次以「正步」過檢閱台。

會操設有多個團體獎項，包括中、小學組「最佳步操小隊」冠、亞、季軍、「最佳制服儀表小隊」、「最積極投入小隊」及「步操優異獎」。個人獎項包括中、小學組「全場最優秀隊員」及「小隊優秀隊員」。

為了加強與不同青少年團體交流及合作，今年首次邀請四大紀律部隊青年團一同參與會操，當中包括懲教先鋒領袖、海關青年領袖團、消防及救護青年團及入境事務處青少年領袖團，而於2023年成立的警察樂隊少年團，更首次在會操中作獨立表演。

於去年周年會操擔任擎旗手的15歲少訊會員林梓熙，今年獲挑選為會操指揮員。他於2023年加入少年警訊總部步操隊，並於今年3月通過「中式步操—指揮員培訓班」選拔，學習指揮刀的動作及會操指揮技巧。

他表示，擔任會操指揮員對體格有一定要求，而因指揮刀相當沉重，體能要求相當高，除了練習指揮刀姿勢和步法外，亦要額外進行體能訓練，例如跑步、掌上壓等等。對於能夠在短短兩年內就獲選為周年會操的指揮員，他感到無比光榮，並希望自己的經歷能啟發其他學員，只要持之以恆，努力不懈，目標終會實現。

少訊會員林梓熙（左一）首次擔任會操指揮員。（警方提供）

小學組「全場最優秀隊員」得獎者錢浩銓，現於天主教柏德學校就讀六年級，他表示兩年前加入學校升旗隊，其後成為少年警訊會員。對於接到通知得獎時，當刻禁不住說：「我得咗啦」，因為回想在這兩年，從一個步操「菜鳥」，經過努力練習步操及升旗技巧，由升旗隊隊員晉升至隊長，並於今次會操中擔任隊伍指揮員。

中學組方面，由在嘉諾撒聖瑪利書院就讀中四的郭珏玥奪得，她加入少年警訊3年，並積極參與各類活動，特別在步操方面，更連續3年負責學校升旗禮，她表示步操給予人剛強的感覺，只適合男性，但她認為女性步操會展現出「剛柔並重」的美學，所以她很注意每個姿勢的細節。對於獲獎，她十分感謝學校及家人支持。

過去一年，少年警訊除了首次舉辦「中式步操—指揮員培訓班」，招募有志成為指揮員的學員接受有規模及系統性的培訓，並挑選表現優秀的隊員於各個大型典禮中擔任指揮員及持旗手等重要角色，例如五四青年節、七月一日香港特別行政區成立28周年及十一國慶升旗禮。而今年10月12日，總部步操隊更負責金紫荊廣場升旗禮，學員有機會實踐其艱苦努力的成果。

為了加強與其他青年團的交流，少年警訊於5月11日首次前往深圳福田參加「深圳少年警營首屆會操大賽開幕式」，並與當地學員交流，而大賽獲勝的隊伍亦於7月及8月分批到八鄉少訊中心與少年警訊學員交流。

10月亦參與了由民政及青年事務局資助的「青年訪京團」，讓學員與其他香港青少年制服團隊學員一同認識國情及關於抗戰的歷史文化。除此之外，少年警訊提供多元化活動，如參觀香港抗戰及海防博物館、訪港的航空母艦及軍營等。

各支隊伍在會操中都落力演出。（警方提供）

少年警訊於同日亦舉辦了第四屆升旗比賽頒獎典禮。本屆比賽反應熱烈，共吸引全港106間中小學組隊參與，比去年多31隊，各隊角逐冠、亞、季軍、「最佳擎旗手」、「傑出表現獎」及「優異獎」。

小學組方面，保良局陳南昌夫人小學表現出色，一舉奪得冠軍，亞軍及季軍分別為佛教林金殿紀念小學與海壩街官立小學。該組別「最佳擎旗手」獎項由冠軍隊伍的吳柏燃同學奪得，其專注認真的神情贏得評審一致讚賞。

在競爭激烈的中學組中，上水官立中學脫穎而出，勇奪冠軍；亞軍及季軍分別由東華三院邱金元中學與漢華中學奪得。而「最佳擎旗手」殊榮則由東華三院邱金元中學的賴卓銘同學獲得，其標準俐落的動作展現出優秀的升旗技術與風範。

升旗及步操訓練為少年警訊愛國教育的重要一環。自2022年起，少年警訊安排義務步操教官到中小學教授學生升旗禮儀、國歌、列隊、步操動作口令及懸掛國旗的技巧。學員不僅可以培養團隊精神和鍛練體魄，更可加強國民身份認同及民族自豪感。