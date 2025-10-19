少年警訊籃球培訓計劃決賽暨嘉年華　周一鳴籲遠離毒品和不法引誘

由警務處舉辦的「少年警訊禁毒防罪3x3籃球培訓計劃」暨嘉年華，今日（19日）在灣仔修頓遊樂場舉行。計劃透過籃球訓練、校園講座等多元化活動，傳遞禁毒防罪信息，助他們建立正向思維。活動由香港賽馬會贊助，於6月展開，吸引全港66間中小學近6,000名師生參與。警務處處長周一鳴勉勵青少年透過運動學習團隊精神，更重要的是遠離毒品和不法行為的引誘。



警務處今日（19日）舉辦「少年警訊禁毒防罪3x3籃球比賽暨嘉年華」。(警方提供)

計劃下的籃球比賽吸引近100間中小學，約900名健兒組成216支隊伍參賽，當中包括不同種族的學生和來自大灣區的學校。48支精英隊伍在初賽中脫穎而出，晉身今日決賽，爭奪男女子各四個組別的冠、亞、季軍，最佳神射手及最有價值球員獎項。

警務處今日（19日）舉辦「少年警訊禁毒防罪3x3籃球比賽暨嘉年華」。警務處處長周一鳴在頒獎典禮上致辭。（警方提供）

嘉年華設有20個以防罪為主題的遊戲攤位，讓參與人士認識毒品禍害和最新詐騙手法。警務處處長周一鳴在籃球比賽頒獎典禮致辭時，感謝香港賽馬會和天使長行動委員會對活動的支持，以及各參賽隊伍的全情投入。周一鳴指，3X3籃球比賽「快上快落」節奏明快，他強調運動員無論勝負，最重要的是學到團隊精神。

他亦勉勵青少年透過運動學習團隊精神，更重要的是遠離毒品和不法行為的引誘。周一鳴又提到得獎隊伍除將參與一系列義工服務，回饋社會外，更有機會前往內地進行比賽和交流，親身體驗國家發展，增進國情認識。

警務處今日（19日）舉辦「少年警訊禁毒防罪3x3籃球比賽暨嘉年華」。警務處處長周一鳴（右一）參與宣傳禁毒信息的互動攤位遊戲。(警方提供)

警方表示，現今年青人的成長環境因為網絡科技急速發展變得越來越複雜，亦充斥不同的誘惑和陷阱，例如新興毒品依托咪酯和變化多端的騙案手法。青少年防罪工作的成功，有賴社會各界持份者和警方持續深化合作，集思廣益，發揮協同效應，將滅罪防罪的信息及正確價值觀更廣泛及更深刻地注入社區及年青人的道德觀念中。

警務處今日（19日）舉辦「少年警訊禁毒防罪3x3籃球比賽暨嘉年華」。少年警訊成員與香港甲一組聯賽籃球員組隊進行表演賽。(警方提供)