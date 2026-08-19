中電全電智能煮食廚藝賽　引入AI評審推動智慧餐飲發展

中華電力有限公司日前舉辦第四屆「傳承低碳‧全電智能煮食廚藝賽」，結合低碳煮食、全電廚房及創新科技，推動餐飲業邁向智能化及可持續發展。今屆賽事設專業廚師組及學徒組，共17人參賽。今年賽事更首次在評審過程利用人工智能（AI）技術，展示創新科技在現代餐飲管理的應用潛力。



大會評審利用AI智能鏡頭，審核參賽者是否遵守廚房安全及衞生標準，包括工作服穿戴、個人防護裝備及工作區整潔度等，作為評分參考。AI智能鏡頭亦可廣泛應用於智慧廚房管理，透過實時監測廚房環境及衞生情況，例如地面積水、違規吸煙及設備異常等，並即時發出提示，推動餐飲業邁向智慧化發展。（中華電力圖片）

參賽者利用溫度感應墊，即時監測食物及餐具溫度，確保菜式維持最佳食用狀態， 提升食物品質及用餐體驗，同時有助標準化餐飲服務流程。（中華電力圖片

學徒組別利用AI設計菜式光影效果，結合投影技術與作品互動，將主題動畫投射到菜式上，為評判帶來更具視覺震撼及沉浸感的餐飲體驗。AI降低創作門檻，即使沒有專業設計背景，也能快速生成富創意的視覺內容，讓更多餐飲從業員和學徒輕鬆實現創新構思，呈現色、香、味俱全的餐飲新體驗。（中華電力圖片）

今年賽事在評審過程中，透過智能鏡頭及能源數據，分析廚房運作效率、環境安全及衞生水平。同場亦展出多項智能餐飲科技及應用方案，促進業界交流。

中華電力客戶成功及體驗高級總監劉麗娜表示，本港餐飲業正面對轉型及減碳挑戰。中華電力透過舉辦「全電智能煮食廚藝賽」，結合AI評審、全電煮食及低碳理念，促進智慧餐飲生態圈發展，推動業界應用創新科技及AI，提升自動化水平及實踐可持續營運。

她指出，中華電力將繼續推廣全電廚房及智慧能源管理方案，協助業界提升營運及能源效益，支持香港邁向碳中和。

參賽者以有機低碳食材烹調中式及創意菜式，展現廚藝傳承、創新思維與低碳理念。（中華電力圖片）

中華電力舉辦「傳承低碳‧全電智能煮食廚藝賽」，結合低碳煮食、全電廚房及創新科技，推動智慧餐飲發展。（中華電力圖片）