中電全電智能煮食廚藝賽 引入AI評審推動智慧餐飲發展
撰文：蕭通
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中華電力有限公司日前舉辦第四屆「傳承低碳‧全電智能煮食廚藝賽」，結合低碳煮食、全電廚房及創新科技，推動餐飲業邁向智能化及可持續發展。今屆賽事設專業廚師組及學徒組，共17人參賽。今年賽事更首次在評審過程利用人工智能（AI）技術，展示創新科技在現代餐飲管理的應用潛力。
今年賽事在評審過程中，透過智能鏡頭及能源數據，分析廚房運作效率、環境安全及衞生水平。同場亦展出多項智能餐飲科技及應用方案，促進業界交流。
中華電力客戶成功及體驗高級總監劉麗娜表示，本港餐飲業正面對轉型及減碳挑戰。中華電力透過舉辦「全電智能煮食廚藝賽」，結合AI評審、全電煮食及低碳理念，促進智慧餐飲生態圈發展，推動業界應用創新科技及AI，提升自動化水平及實踐可持續營運。
她指出，中華電力將繼續推廣全電廚房及智慧能源管理方案，協助業界提升營運及能源效益，支持香港邁向碳中和。
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