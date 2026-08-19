元朗咬狗大狗漁護證屬逾50公斤大型狗隻　倘狗主不領回或人道處理

元朗日前有大狗接連咬死兩隻小狗，大狗狗主被漁護署拘捕。漁護署助理署長（檢驗及檢疫）葉彥今早（19日）在兩個電台節目表示，涉事大狗屬混種犬，重50至60公斤，在法例上被界定為重達20公斤的「大型狗隻」。



葉彥指，大狗目前正在動物管理中心接受監察是否有狂犬病風險，署方會了解狗主意向，如狗主打算將狗交給政府，署方有需要時會「人道處理」，因涉及狗咬傷狗，在《狂犬病條例》下，該狗隻或有狂犬病風險。



葉彥又指，法例上，如狗主選擇領回狗隻，無論涉事狗隻是傷害了動物或人類，也要「畀返佢（主）」，但由於今次涉事大狗曾在公眾地方對其他犬隻造成嚴重傷害致死，倘狗主領回，署方會向法庭申請，將牠界定為「已知危險狗隻」，在公眾地方必須時刻戴上口罩和用一條不超過1.5米長的狗帶穩妥地牽引。



網上流傳影片直擊事發一刻，一隻啡色大型狗不斷狂咬一隻白色小狗的頸部，被咬狗狗身上披血，身體放軟，奄奄一息。（yyy.yuu＠threads）

葉彥今早先後在港台節目《千鿋年代》及商台節目《在晴朗的一天出發》回應事件。綜合兩個訪問，葉彥指咬死兩隻小狗的大狗重50至60公斤，為混種犬，被問所指混種是否有藏獒血統，葉彥指「初步睇落有」。

葉彥表示，漁護署會了解狗主意向，如狗主打算將狗交給政府，署方有需要時會「人道處理」，因涉及狗咬傷人，在《狂犬病條例》下，該狗隻或有狂犬病風險。

葉彥又指，法例上，如狗主選擇領回狗隻，無論涉事狗隻是傷害了動物或人類，也要「畀返佢（主）」，而如狗主領回狗隻，由於今次涉事大狗曾在公眾地方對其他犬隻造成嚴重傷害致死，署方會向法庭申請，將牠界定為「已知危險狗隻」，在公眾地方必須時刻戴上口罩和用一條不超過1.5米長的狗帶穩妥地牽引。至於其他處理方法，她指不排除該犬隻適宜領養，有待獸醫評核。

她說，漁護署常重視事件，已拘捕狗主並錄取口供，仍在調查案件，雖然有網上片段錄得部份過程，惟她指司法程序搜證嚴謹，須索取醫學報告和現場搜證，如取得足夠證據會提出檢控。

有男子上前制止但無果（小紅書圖片）

涉事大狗於7月曾咬傷一隻哥基犬而被署方扣留。她指，當時咬狗情況輕微，未達已知危險狗隻級別。案件仍在調查搜證，有足夠證據會作出檢控。

她稱，署方對案件有初步掌握，狗主事發時不在現場，惟暫未能透露涉事狗隻是否放養。被問放養是否違例，她強調若狗隻在公眾地方對公眾構成傷害，而狗主不知情，是不負責任的行為。就鄉村地方有犬隻被長期放養的情況，署方正與動福組織討論跟進措施，並會加強教育。

她指，每年都會發生狗隻傷害公眾的情況，大部份為狗隻咬傷人。她重申，體重達20公斤或以上的大型狗隻在公眾地方，須以長度不超逾2米的狗帶牽引；《狂犬病條例》下，狗主在公眾地方必須用帶牽引狗隻。