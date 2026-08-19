遇電騙一再被要求付款　女子主動求拘捕後突覺醒　男騙徒囚52月

兩名女子先後遇電騙被騙約160萬元，其中一名女事主再一再被要求付款後稱：「你都係拉我啦。」反要沒再收到電話，始懷疑被騙報警。警方其後拘捕一名男學生，疑在騙案中曾假冒警員向兩女收款。他被捕後稱，也曾收到自稱公安來電，後來被遊說假冒警員收騙款，他因而參與了騙局。



該男生今(19日)於區域法院承認2項欺詐及1項洗黑錢罪，求情稱因抵受不住金錢誘惑而犯案，非案中主謀。暫委法官黎劍華指被告洗黑錢時已知是犯罪得益，認為他在案中屬積極參與，又指現時電騙仍猖獗，加刑後判他入獄52個月。



被告伍晴朗，23歲，報稱學生，承認2項欺詐及1項洗黑錢罪。他另涉3項洗黑錢及1項管有虛假文書罪，獲准存檔法庭不予起訴。

被告伍晴朗在區域法院認罪判囚4年4月。(黃浩謙攝)

姓陳女事主問父借款發現被騙

案情指，姓陳女事主2024年5月12日收到自稱深圳政府官員來電指她的內地電話涉騙案，之後有身穿廣州公安局制服男子與陳視像通話，指涉款312萬人民幣。陳先被要求到九龍灣與一名特派專員見面。陳到部後見到被告，被告向她出示「林志朗」的虛假警察委任證，叫陳簽署保密協議。陳同月21日按指示把150萬港元給被告。

陳其後繼續按騙徒指示，曾把45萬元交給身份不明的女子，及轉賬約661萬元到其他戶口，她在同年6月24日因無錢向父求助，才發現被騙。

姓洪事主主動求被捕後無再接電話

另一名姓洪女事主，同年4月接到廣州公安局來電，指其身份被盜用開戶，要求洪付款調查，洪在5月14日到大埔見到被告，被告有出示委任證，洪給被告10萬港元；她另曾向另一女子交出約55萬元。同年7月10日，有騙徒向洪稱有受害人自殺，要求洪再付款，洪回應稱：「你都係拉我返去啦。」此後再沒再收到電話，她始起疑受騙。

被告稱也曾接假公安電話被遊說收騙款

被告在同年7月29日被捕，他警誡承認曾冒警行騙，亦被搜出有偽造的警察委任證，又透露同年2月曾收到自稱公安的來電，指他涉洗黑錢案，他亦覺可疑，後來獲指示去收取現金，及向其他人派文件，對方又提供偽造警察委任證的電子複本供他列印使用。他取騙款後會存入同夥的比特幣錢包，他從中取走一萬元；他另曾在7月25日，按指示把85.9萬元存入比特幣錢包及另一銀行戶口。

求情稱心思單純經不起誘惑

辯方求情時，被告案發時兼職資訊科技工程師，他被指涉案，後來經不起對方遊說，加上想賺金錢才參與犯案，指被告心思單純，經不起誘惑，被捕後已坦白招認，並非案中主謀。

官稱騙案未降反升決加刑

控方有要求加刑，黎官接納控方說法，騙案在2026年並無維持下降趨勢，且單在上半年已有逾4800宗，涉款達9億元，比2025年高，故批准加刑。又指被告與同夥在數星期內騙取兩事主約160萬，判他入獄52月。