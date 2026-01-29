涉兩社運案男子　近3年前保釋候判時參與電騙被捕　今再判囚45月

曾在2019及2020年涉及社運相關案件的青年，2023年等候所涉第二單案件的裁決及判刑時，涉參與電騙集團，以「猜猜我是誰」的方法，向八旬老婦索取8萬元，惟遭老婦識破並報警。青年被捕時稱缺錢想幫補下。他早前就近3年前所犯案件認罪，案件今(29日)在區域法院判刑，法官謝沈智慧指騙案仍然猖獗，並有上升趨勢，接納控方加刑申請，判被告入獄45個月。被告已就之前所犯案件服刑完畢，現要再入獄服刑。



被告湯浩源（現年24歲，無業）承認屬交替性的企圖洗黑錢罪，指他於2023年5月13日在港，連同身分不詳的人，企圖處理一筆相信為犯罪得益的8萬元。

被告湯浩源在區域法院認企圖洗黑錢罪，被判囚45個月。(黃浩謙攝)

被告曾兩涉社運相關案件

被告患有過度活躍症，中學畢業後曾任搬運工人，2019年因社會事件而病情惡化，他於2020年因非法集結及普通襲擊而判入勞教中心，他於2020年9月又因在Telegram群組發布煽動他人「掟火魔」等言論，被控煽惑他人縱火，他就該煽動案於2023年8月被判囚2年，但在該煽動案判刑前獲保釋期間，犯上本案。

官指被告知在參與騙案

官稱，被告知悉案中細節，亦知道他在參與騙案，與騙徒同屬一夥。被告現年 24 歲，患有過度活躍症(ADHD)，惟沒有基礎反映此症狀與本案有關。被告曾有普通襲擊、非法集結、煽惑他人犯縱火的案底，保釋期間干犯本案，沒有同類案底。但「猜猜我是誰」等騙案仍有上升趨勢及仍然猖獗，故接納控方申請加刑，在考慮被告認罪等因素後，終判囚45個月。

事主收電話後即聯絡兒子求證

案情指，洪姓八旬女事主在2023年5月12日收到來電，自稱其孫與及與她閒話家常。翌日該人再致電洪，稱需要 8 萬元保釋，並會在30 分鐘後到其住所樓下找她。洪於是聯絡其次子，確認孫兒無被捕後報警。

被捕稱無錢想幫補下

同日下午，洪收到來電指示她到樓下交錢，警方同時部署行動，並截停被告。警誡下，被告交代前往油塘是為了收錢，又稱款項與「猜猜我是誰」騙案有關，並說：「阿sir 我都係冇錢先想幫補下咋，畀次機會吖。」

被告另在錄影會面中指出，在5月 12 日於屯門某公園認識男子「阿強」，其後「阿強」指示他向老婦聲稱，因被捕需要 8 萬元。

案件編號：DCCC 41/2024DCCC 41/2024