地盤工稱欠賭債代人向3電騙事主取款 官應控方要求加刑判囚50月
撰文：陳曉欣
出版：更新：
地盤工聲稱因欠下8萬賭債，為他人作跑腿向兩名電騙受害人收取款項12萬，他第三次往收款時被捕。地盤工早前承認3項串謀詐騙罪，並認曾收取報酬3700元，案件今(8日)在區域法院判刑，暫委法官黃士翔指，騙徒利用事主對親人的關懷犯案，受害人除了金錢損失外，亦蒙受心理壓力。本案是有組織的騙案，被告雖然只是跑腿，亦屬欺詐的關鍵環節，應控方要求加刑，判被告就3項囚4年2個月。
被告余志發（34歲，無業），承認3項串謀詐騙罪，指他於2023年12月7日至9日，在港與他人串謀詐騙姓陳、姓王女事主及一名老婦，即虛稱他們的兒子或孫兒需要金錢，從而誘使3名事主分別交出現金港幣6萬及兩筆10萬元款項。
暫委法官黃士翔引述背景報告指，被告案發時任職地盤工人，受朋友影響去澳門賭博，欠下8萬元賭債。辯方力陳被告非主謀，他對受害人損失感到抱歉，承認不會重犯，不會再沉迷賭博。
案件編號：DCCC 814/2024
