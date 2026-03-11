前區議員王進洋涉電騙　承認7項洗黑錢罪　遭判囚45個月

前離島區議員王進洋涉聯同化名「陳浩南」及「曾志偉」的騙徒，參與「猜猜我是誰」電話騙案，假扮事主的親人，自稱犯法須繳交索取保釋金，詐騙6名分別73至93歲的長者，涉款共59萬元。王原被控串謀詐騙等共19項罪名，今（11日）在區域法院承認7項屬交替控罪的洗黑錢罪。辯方求情指，被告對電騙的知情程度不高，惟區域法院法官李慶年判刑時指，一般心智成熟或明理人士，即使不知道詳情，也會合理地相信長者被騙，考慮該等罪案的普遍程度，加刑五分一，終判囚45個月。



被告王進洋（28歲，無業），原被控9項串謀詐騙和10項洗黑錢罪。他今否認9項串謀詐騙罪，承認7項屬交替控罪的洗黑錢，指他於2023年5月29日至6月5日期間，與其他身份不詳人士，串謀詐騙6名事主，即不誠實地虛假地自稱是他們的兒子、女婿或孫兒，誘使他們交出合共59萬元現金。此外，3項「洗黑錢」罪則獲法庭存檔。

案件編號：DCCC357/2024