今日新聞8分鐘｜港鐵男遭挑釁揮13拳｜授權黃碧嬌業主竟離世11月

橫頭磡邨婦遭青竹蛇咬腳 蛇王到場徒手擒兇

黃大仙樂富今日（18日）發生蛇咬人意外。晚上8時29分，一名60多歲女途人途經橫頭磡邨宏耀樓對開，突然遭一條青色蛇噬咬腳部。她頓時大叫，驚動保安及街坊報案。有保安持膠桶將蛇暫時蓋著，警員封鎖現場召蛇王到場。



女途人被咬傷腳趾，神智清醒，由救護員送往伊利沙伯醫院治理。現場所見，蛇王徒手捏住咬人的鮮綠色小蛇，並以膠紙黏住其口，再放入膠袋帶走，目測蛇的長度20多厘米。



元朗狗咬狗遭勸簽棄養書 毛守引述狗主：大狗溫馴

元朗YOHO本周一（17日）發生恐怖「狗咬狗」事件，一隻重逾50公斤的啡色大狗，在約20分鐘內接連咬死兩隻小狗，大狗其後由漁護署帶走。毛守救援Kent向《香港01》稱，昨日（18日）收到大狗狗主聯絡，指他已到警署錄口供，其間漁護署人員在場，指事件嚴重，認為狗主無能力照顧大狗，勸他即場簽署棄養書，同意將狗隻交漁護署處理。狗主不知道「處理」的意思有可能是人道毀滅，他對「狗咬狗」事件感到抱歉，但不希望大狗為此還命。

直擊港鐵健碩男遭挑釁 狂揮13拳致紋身漢爆缸

港鐵列車近日時有乘客口角、繼而動武。《香港01》記者今日（18日）傍晚約6時半，在荃灣綫列車直擊MMA打鬥事件，一名紋身漢疑因腿部被踩怒斥健碩男，雙方隨後口角進一步發展成肢體衝突。經歷第一輪「熱身賽」後，紋身漢忍不住「批肘」出擊，健碩男憤怒連揮13重拳，終有乘客勸阻，紋身漢也頭破血流，列車則進入港鐵旺角站，隨後有職員進入車廂了解事件。

黃碧嬌團隊收131票授權票 宏福苑授權業主早離世11個月

大埔宏福苑大火獨立委員會聽證會7月結束。未出席過的民建聯區議員、前法團顧問黃碧嬌，被揭有一份「授權黃碧嬌的單位」的檔案，顯示她在2021年投選顧問公司「鴻毅」時，收到131張授權票。她書面去信委員會解釋，是與義工團隊、當屆法團委員、社區好友等所做的聯合統計。

《香港01》獲得這份檔案，發現當中有單位業主在開會前已離世11個月卻「被授權」。記者成功聯絡「被授權」單位業主遺孀，她聲稱開會前曾被相熟街坊索取授權票，因「唔識填」而交出空白授權票予街坊，不知道未辦妥遺產繼承不能授權別人出席業主大會，亦不認識獲授權的人士。事件中懷疑有人冒認去世業主的簽名，涉嫌「偽造虛假文書」。記者曾致電黃碧嬌及到其議員辦事處查詢，至截稿前未獲回覆。

非常父母為Danny申請保護令被拒 官指錯誤及不適宜

「Save Lily」事件的父母，他們在港分娩誕下幼子Danny，早前被社署帶走，社署並獲法庭頒下3年的保護令，期間Danny交由社署看管。Danny的父母指社署有餵飼母乳等安排有限制，屬虐待和羈留其兒子，自行入稟為兒子申請人身保護令，案件(HCAL 1375/2026)今（19日）在高等法院下判辭。

法官歐陽桂如在庭上稱，會撤銷Danny父母的申請，認為該申請是錯誤及不適宜，詳細內容會在判詞解釋，同時不作訟費命令。

Danny父母在庭外回應指，會向裁判法院進一步處理Danny的保護令。此外，他亦提及不會再在香港生育下一胎，因為覺得此舉很危險。

OPATRA London涉違例 港分銷商曾遭追租79萬

早前網上流傳一段影片，一名婦人坐在沙田新城市廣場的美容店OPATRA London外地上哭訴，指一名店員稱讚其衣着，並邀請她到店內拍照，藉機向她推銷，令她半推半就下簽帳6萬元。新城市廣場及元朗YOHO Mall分店前日（16日）暫停營業，但未有交代原因。至今日（18日）上述該兩間分店已被木板圍封，招牌亦被遮蓋。記者曾以顧客身份向形點客服查詢該分店狀況，職員表示今日收到店方通知即日離場不再營業。

海關今日（18日）就事件蒐證。多名海關人員傍晚抵達上環干諾道中111號永安中心16樓一單位，並帶走部份文件。《香港01》到場了解，發現該單位的公司名寫上「Ascentium」，但就未有標示「OPATRA London」。Opatra London由本港註冊公司「Sayles Retail Limited」營運。根據公司註冊處資料，海關搜查的地點，為「Sayles Retail」秘書公司的地址。

電動車充電樁承辦商 10屋苑2億元工程疑爛尾

環保署推出「EV屋苑充電易資助計劃」，資助私人屋苑停車場安裝充電樁等設施。《香港01》發現承辦商「保德」有10個屋苑充電樁工程未完工，部份工程拖延將近一年，合約總金額高達2億元，環保署至少已批出2,700萬元資助予屋苑。有兩個屋苑曾報警求助，有屋苑更換承辦商。「保德」的前董事黃鎮坤被入稟追討超過1000萬元的借款。

「保德」管理層今年4月更換，稱前董事黃鎮坤團隊涉挪用款項逾1000萬元，在5月報警。環保署稱「保德」有10個工程未完成，有6個屋苑正考慮是否終止工程合約或重新招標。

日本F-15戰機降落沖繩 疑故障冒火光濃煙跑道關閉

日本自衛隊一架F-15戰機8月18日中午12時55分左右降落沖繩那霸機場跑道，著陸後無法移動，導致跑道要關閉約4小時。據日媒指，飛機在降落時冒出火光及濃煙。