元朗狗咬狗｜涉事犬含西班牙獒犬血統　防護本能極強　揭4大特性

元朗日前（17日）發生嚴重「狗咬狗」致命慘劇。一隻無佩戴狗繩及口罩的大型棕色狗隻，於YOHO一帶先後襲擊兩隻小型寵物犬，最終釀成一隻17歲貴婦狗及一隻4歲比熊犬不幸死亡的悲劇。及後該犬及後被警方捕獲，並交由漁護署處理，狗主隨後亦被拘捕。經證實，涉事大狗為西班牙馬士提夫獒犬。純種的西班牙馬士提夫獒犬在香港是較為罕見的犬種，究竟這種巨型犬有何特性?



一隻大型棕色狗隻昨日於YOHO一帶，先後襲擊兩隻小型寵物犬致死。

據《香港動物報》報道，這隻重達60公斤的涉事大狗名叫「拉里」，是一隻5歲的西班牙馬士提夫獒犬。拉里5年間經歷了4任主人。因性格乖巧卻多次遭到轉賣與棄養，才被現任寮屋狗主接手。狗主透露，拉里平時對人友善，甚至會保護家中的細狗，當天因偷溜出門引發慘劇，令他深感自責。

拉里約5歲大，是一頭混種西班牙馬士提夫獒犬。（毛守救援提供圖片）

西班牙馬士提夫獒犬的起源與職責

雖然中文常被順口稱為「藏獒」，但西班牙馬士提夫獒犬(Spanish Mastiff )與西藏藏獒是完全不同的品種，只是同屬於古老的獒犬（Molosser）家族。早在羅馬人入侵伊比利半島之前，西班牙獒犬就已經存在，大約在 2000 多年前由希臘人和腓尼基人帶到西班牙。

西班牙馬士提夫獒犬不是一般負責趕羊的牧羊犬，而是對抗野狼、棕熊及盜賊，專門守護羊群和人類的護衛犬。18 世紀時，一個擁有1,000隻羊的羊群通常僅需配備 5 隻西班牙獒犬，這意味著在沒有主人監督的情況下，每隻西班牙獒犬都能獨自守護 200 隻羊，可見其防禦力與獨立性極強。如今，牠們依然身負保護財產與人類的重任，是公認極為出色的守衛犬。

Dogs Wiz@YouTube截圖

體型龐大且有天生防禦構造

作為超大型犬種，按世界犬業聯盟FCI標準，純種雄性西班牙馬士提夫獒犬體重可達70公斤，而西班牙當地傳統培育的個體甚至可重達100至110公斤。牠們頸部短粗，且有一層「雙層垂肉」，這層鬆弛厚實的皮膚是天生的防禦機制，能防止野狼等猛獸在搏鬥時直接咬穿喉嚨命脈。

Dogs Wiz@YouTube截圖

性格沉穩 防護本能極強

西班牙馬士提夫獒犬雖然有著能嚇退猛獸的低音吼聲與爆發力，但性格其實較沉穩冷靜。不會無謂炫耀武力，對家人更是極盡溫柔。不過作為原生護衛犬，一旦感覺到周圍有威脅，牠們的警覺與保護本能就會被全面觸發。由於有強烈的「地盤」意識，能輕易嚇退入侵者，但這也意味著牠們通常不太歡迎家中其他寵物的存在，最適合成為家中「唯一」的寵物，新手也不直飼養。

拉里性格溫馴，卻被多次棄養。（毛守救援提供圖片）

訓練要點：講求尊重多過服從

同時，訓練西班牙馬士提夫獒犬獒是極大挑戰，由於牠們智商高、有獨立思考能力，絕對不是為了「討好主人」而活的狗狗。如果狗主用高壓或硬碰硬的方式訓練，只會激發牠們的固執性格。對牠們來說，尊重遠比服從重要，需要狗主展現出平靜、堅定且一致的引導力。

資料來源：zooplus 、Dogs Wiz@YouTube