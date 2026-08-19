元朗狗咬狗｜直擊狗主鐵皮屋　鐵絲網穿窿　鄰居指曾有狗走甩

元朗YOHO本周一（17日）發生恐怖「狗咬狗」事件，重逾50公斤的西班牙馬士提夫獒犬「拉里」，在約20分鐘內接連咬死兩隻小狗，牠其後由漁護署帶走。據了解，狗主伍先生昨日（18日）在警署被勸服簽署棄養書，同意將狗隻交漁護署處理；但事後感到後悔，並指拉里溫馴，不希望牠為此還命。



《香港01》找到狗主伍先生的住所，他正在上班，暫未能接觸。至於其鄰居對拉里的感受則大相逕庭，有人稱拉里「好惡」、「會跳起吠、撲起上嚟」；亦有人指拉里僅間中才吠「一兩聲」，伍先生的另一隻細狗「反而嘈啲」。



單位其中一角鐵絲網爛了，疑是拉里偷走的位置。（黃學潤攝）

現場是元朗區一間單層鐵皮屋，內有不少修理汽車的工具，外圍以鐵絲網圍繞。鄰居稱，涉事狗主獨居，平日將收來的車，放在屋外空地維修。不過鄰居形容他技術似乎一般，「好多整到爛」。

據附近鄰居所指，伍某在家中飼養了一隻獒犬及另一隻狗：「養咗兩三年，肯定係佢，（成條村）得佢有（獒犬）。」鄰居又指，伍某平時會將狗困在家中，有時會帶狗隻返公司。如有人路過家門，狗隻亦會吠叫。

據其中一名鄰居形容，拉里並不溫馴：「好惡嘅，跳起嚟吠。佢（狗主）平時好少放狗，係有時走甩出嚟。咁又冇咬過人，好少放出嚟，會撲起上嚟㗎。」

現場是元朗區一間單層鐵皮屋，內有不少修理汽車的工具，外圍以鐵絲網圍繞。（黃學潤攝）

另一名女鄰居憶述，年多前便見到有兩隻狗在上址結伴出現，途經時會偶爾吠叫，「唔算嘈嘅，間唔一兩聲，隻細狗會嘈啲，會吠多啲，行過、經過就會吠。」

她不曾見過大狗「拉里」偷走，但小狗則曾多次逃出。她的小孩以往路經該處時，出逃的小狗便會湊前，令小孩心生畏懼，只得繞道而行。其家人與狗主溝通後，狗主再將狗隻關妥，又加厚外圍的鐵絲網，並在下方破損處添置鐵板虛掩洞口。

惟最近數月她不常見到兩狗的蹤影，「呢幾個月就唔多覺（吠叫），我仲以為佢（狗主）困住咗」，她晚上回家時才會偶爾會見到。她懷疑兩狗從破損的鐵絲網偷走，「我仲好奇怪點解出咗嚟，以為係佢（狗主）放出嚟。」

女鄰居指，狗主平日並無為狗隻繫繩，其住所有冷氣但欠打理，「狗糞周地都喺，出入都好臭。依家見到好似好乾淨，但之前其實就真係好狗毛多狗屎。」對於拉里上月咬穿哥基犬的耳朵，女鄰居頗為震驚，她對事件毫不知情。

女鄰居直言，她今日看到拉里的照片始知疑為鄰居飼養的狗隻，而近日報道令她心有餘悸，亦認為事件中兩隻亡犬的遭遇悲慘，「我估唔到佢（大狗）會走咗出去，因為佢困住咗㗎嘛。」據她所述，狗主不常出現，亦甚少與鄰里聊天。事發當晚，她未聞察狗主有外出尋狗。

毛守救援Kent較早前接受《香港01》訪問時指，狗主姓伍，昨日聯絡毛守救援求助。涉事大狗叫「拉里」是西班牙馬士提夫獒犬，今年5歲左右。最早是由一名有錢人買來兩隻，拉里比較溫馴，主人遂將另一隻留下看門口，而將拉里賣予第二任主人，惟其後拉里又遭棄養，輾轉到現時第4任主人伍先生手上。

拉里約5歲大，是一頭西班牙獒犬。（毛守救援提供圖片）

Kent轉述狗主稱，狗主住在元朗區的寮屋，屋外圍有波浪形的坑板，拉里可以自由活動。今年7月，拉里挖開地面沙泥鑽出屋外，結果發生咬傷狗事件。狗主事後用磚填滿該缺口，直至本周一（17日）又再被牠偷走。

拉里性格溫馴，卻被多次棄養。（毛守救援提供圖片）

據了解，事發當日伍先生正上班，他接獲漁護署通知才知道發生事故，及後回家證實拉里在同一個位置逃出。原本漁護署約定他於下周二（25日）錄口供，不料昨日突然接獲元朗警署來電，要他到警署一趟。

據狗主向Kent稱，到達警署時漁護署人員亦在場，聲言因為已經有3宗狗咬狗事故，「事件嚴重，認為佢（狗主）無能力照顧，話唔會畀番隻狗佢」，勸他簽棄養書，狗隻會交由漁護署處理。

Kent得知事件，即向伍先生解釋，拉里有可能被人道毀滅。伍先生聞言後悔簽署，直言不知道原來漁護署人員所謂的「處理」是要將狗隻人道毀滅，今日會向漁護署要求取消棄養。

Kent表示，狗主現時深感自責，希望可救回拉里，日後交予毛守照顧；而毛守亦願意接收拉里，幫牠找訓犬師，只望可以保住拉里一命。

Kent坦言，事發時自己不在場，不知道拉里何以咬住小狗；但觀乎其行為，牠並沒有搖晃小狗，有可能視之為玩具，事實上拉里與家中另一隻細狗亦相處良好，甚至會保護對方，而事發後對捉拿牠的人類，無論是淋水、拉後腿或圍捕亦絲毫沒有顯出攻擊性。

Kent說：「拉里是無辜的，對人類無惡意，今次是意外，是管教問題，要罰都應該罰狗主。人做錯事有機會，動物都一樣，應該畀次機會佢。」他認為人道毀滅只是平息仇狗人士的怒氣，於是無補。

事發在8月17日下午3時許，警方接獲兩人報案，指一隻狗在元朗元龍街先後襲擊他們的狗。警員趕至，一度持盾追趕和用壁報板圍住大狗，最終由漁護署人員控制大狗。經初步調查，該兩隻被襲的狗隻被證實死亡。案件列「狗咬」，已交由漁護署跟進。

網上流傳影片直擊事發一刻，可見一隻啡色大型狗不斷狂咬一隻白色小狗的頸部，被咬狗狗身上披血，身體放軟，奄奄一息。(小紅書）