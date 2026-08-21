許家印判囚｜盤點香港私產　擁三山頂大屋兩遊艇三飛機值數十億

恒大創辦人許家印周四（20日）涉非法吸收公眾存款及集資詐騙等8項罪名，被深圳法院判處無期徒刑，沒收個人全部財產。

《香港01》翻查香港法庭凍結許家印資產的資料，他持有四個物業，三間為山頂大屋及尖沙咀發迹屋，當中兩個物業在審訊前後被出售，他同時持有兩輛名車、兩艘遊艇及三架飛機，單是上述資產，總值已達至少數十億港元。

許家印及妻子丁玉梅在2023年被揭發「技術性離婚」，《彭博》曾報道丁玉梅在全球擁有22億港元海外資產，或遭接管及拍賣。



2026年8月20日，恒大創辦人許家印在深圳市中級人民法院，被判處無期徒刑。（深圳市中級人民法院圖片 / 新華社）

恒大創辦人許家印周四（20日）被深圳市中級法院判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並沒收個人全部財產，恒大集團及恒大地產共被判罰158億元人民幣（折合約184億港元），其他涉案人士，包括兩名兒子許智健及許騰鶴亦在同一系列案件中被判刑，判處1年10個月至18年不等刑期。

許家印持有山頂布力徑10B、C及E三間大屋，當中10B屋已被出售。（梁鵬威攝／香港01製圖）

山頂布力徑大屋賣4.48億元

恒大創辦人許家印，由中國首富淪為階下囚，他被捕後，隨即掀起債權人之間對他的全球資產爭奪戰。《香港01》根據恒大入稟凍結許家印資產的文件，發現許家印於香港持有四個物業，包括三間山頂布力徑大屋及一間尖沙咀發迹屋，其中一間大屋及發迹屋已被售。另外，許另持有兩輛名車、兩艘遊艇及三架飛機，單是上述資產，總值已達至少數十億港元。

許家印約於2009年，以公司名義購入山頂布力徑10B、10C、10E三間大屋，其中一間10B屋由接管人於2024年以4.48億元出售。另外，由於許欠下內地債權人一筆約60億元人民幣的欠款，該債權人今年以320萬元出售許於1999年購入的尖沙咀柯士甸道144號祥景樓單位抵債。

許家印擁有兩部勞斯萊斯房車, 其中一架掛上了「HD3333」車牌，與中國恒大股票編號一樣。（網上圖片）

許家印持有的Airbus A319飛機，在2025年8月於廣州白雲機場被拍攝到。（Planespotters Net／Zhou Qiming圖片）

擁兩部勞斯萊斯 有遊艇曾長泊黃金海岸

根據2024年的香港法庭文件，許家印個人擁有兩部勞斯萊斯「幻影」房車, 其中一架掛上了「HD3333」車牌，數字與中國恒大股票編號一樣，另一架則掛上內地車牌「粵A98888」。

許同時持有兩架超級遊艇，其中一架為「EVENT」，該架遊艇一度長時間泊在屯門黃金海岸。記者翻查最新資料，發現該遊艇正泊在菲律賓，曾有外媒引述消息指恒大以約3200萬美元出售該遊艇以清償部分海外債務。另一架名為「Evergrande No.1」遊艇 ，記者找不到這遊艇的最新動向。另外，法庭文件亦指許持有一架私人飛機及兩架空中巴士，文件只列出型號，曾有消息指清盤人擬將部分飛機放售，但未能確定該三架飛機的最新動向。

許家印持有超級遊艇「EVENT」，該架遊艇一度長時間泊在屯門黃金海岸。有外媒曾引述消息指恒大以約3200萬美元出售該遊艇以清償部分海外債務。（Reuters）

2018年，許家印與太太丁玉梅，回河南鄉下探親。（中國恒大官網圖片）

與丁玉梅「技術性離婚」 丁海外資產逾22億元

許家印及妻子丁玉梅在2023年被揭發「技術性離婚」，丁玉梅離港定居海外，與兩名未成年自爆與兩未成年孩子及兩未成年孫子同住。丁玉梅的資產在2024年亦遭英國法院凍結，獲准每月支取最多2萬英鎊（約21萬港元）作生活費。《彭博》在2024年曾報道丁玉梅在全球擁有22.2億港元海外資產，香港清盤人搜索兩人的全球資產，或遭接管及拍賣。

許家印長子許智健在危機爆發前已遠走海外，次子許騰鶴2023年與父一同被查。丁玉梅2024年曾入稟高院向許騰鶴追討逾10億港元債務，被質疑屬「技術性追債」，意在確認債權合法。