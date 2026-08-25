宏福苑大火後宏業侯華建夫婦急賣樓套現7617萬元　短炒工廈蝕68萬

大埔宏福苑去年發生五級大火，釀成168人死亡，該屋苑大維修總承建商宏業及董事何建業被控誤殺，另一董事侯華建被控串謀詐騙。侯華建夫婦原本擁有多個物業，但在大火後接連拋售，八個月內連賣十個住宅連工商物業，套現共7617萬元。當中不少物業是早年購入，合共賬面勁賺逾2000萬元；不過一個持有僅一年半的新蒲崗新落成工廈，賬面蝕68萬元。



大埔宏福苑大火後，大廈維修承建商宏業建築工程公司被捕董事侯華建（戴口罩者）12月22日首度現身。（陳萃屏攝）

地產界消息指出，侯華建及其太太張燕琴，在本月中以2,400萬元，沽出何文田半山壹號半山徑28號高層單位，實用面積1259平方呎，三房間隔，呎價19,063元，造價主要銀行網上估價低351萬元或12.8%。

消息指，侯華建夫婦一直持有上述何文田作為收租用途，現時月租5萬元，直至去年11月底，即大火後突然連租約以2,400萬元放售，意味最終在「零議價」情況下易手。二人於2010年斥2,054萬元購入，約16年賬面獲利345.9萬元，升值16.8%。

半山壹號。（資料圖片）

宏福苑大火後，侯氏夫婦已在市場密密出貨，《香港01》翻查資料，該夫婦自去年12月底起至今，約八個月內先後賣出至少七個住宅單位及三個工廈單位，套現共7,617萬元，較該批單位2003年至2025年總購入價5534.9萬元，升值2082萬元或37.6%。

當中以將軍澳中心5座高層單位賺幅最高，實用面積684平方呎的三房戶，在今年1月以1,020萬元賣出，按2003年8月購入價238.8萬元計，逾22年賬面大賺781.2萬元或3.3倍。

侯華建被控串謀訛騙等罪名，他准以100萬現金及人事擔保外出。(資料圖片 / 梁鵬威攝)

相對下，侯氏夫婦近月連沽三個工廈單位，卻全數落得損手收場，合共虧損296萬元。

例如新蒲崗工廈東傲高層單位，建築面積約2,943平方呎，附設約86平方呎平台，在今年1月以1,400萬元售出，較該單位去年3月的1468萬元購入價，貶值68萬元，連同雜費損失約100萬元。

另外，侯氏夫婦翌月更一口氣損手售出葵涌美聯工業大廈兩個工廈單位。

宏福苑五級火，警方新界北重案組探員在宏福苑大維修建築工程公司「宏業」位於新蒲崗的寫字樓搜證。（資料圖片 / 黃偉民攝）

據前線代理表示，侯氏夫婦及相關人士現時仍手持大量物業，部份於市場放售中，眾多物業中，較貴重為新蒲崗譽．港灣1A座低層單位連兩個車位，實用面積1,596平方呎四房戶，二人在2011年11月以聯名方式以2,336.8萬元一手購入，目前主要銀行網上估價已升值至3,446萬元，較買入價高1,109.2萬元或47.5%。

宏業建築工程有限公司正被名為陳艷的人士入稟高等法院呈請清盤，案件將於9月23日聆訊。