宏福苑聽證會｜揭宏業侯華建與五入標公司相關　三公司成中標次選

大埔宏福苑火災獨立委員會周五（21日）舉行第二場聽證會，委員會首席代表大律師杜淦堃表示，承建商宏業董事侯華建與五間入標宏福苑大維修的工程公司相關，包括萬嘉建築、利來拓展、民星營造、澤豐創建及偉利建築工程。在入標紀錄中，當中三間公司均為大維修的次選，杜淦堃形容證據令人擔憂，涉事公司並無解釋關係。



《香港01》宏福苑五級火專頁

大埔宏福苑大火後，大廈維修承建商宏業建築工程公司被捕董事侯華建（右二戴口罩者）在去年12月22日首度現身開腔談及事件。（資料圖片／陳萃屏攝）

獨立委員會首席代表大律師杜淦堃稱，宏福苑大維修承建商宏業董事侯華建，與五間入標宏福苑大維修的工程公司有關聯，包括萬嘉建築、利來拓展、民星營造、澤豐創建及偉利建築工程。在入標紀錄中，當中三間公司均為大維修的次選，分別為萬嘉建築、民星營造及偉利建築工程。杜淦堃形容證據令人擔憂，涉事公司並無解釋關係。

獨立委員會首席代表大律師杜淦堃在會上指，委員會已收集海量資料。（夏家朗攝）

股東地址為侯華建太太物業

第一間相關的「萬嘉建築工程有限公司」，前身為「宏業工程國際有限公司」。杜淦堃提到，「萬嘉建築」在2015年改名，當時有林祖生入股，而林祖生的登記地址是，侯華建太太張燕琴的註冊物業。

另外，侯華建在2018年和譚子文成立「利來拓展有限公司」，譚子文及侯華建各持有一半股權，為第二間相關公司。第三間相關的「民星營造有限公司」的大股東同樣為譚子文，利來拓展與民星營造的註冊辦公室為同一個地址。翻查資料，民星營造的其他股東包括陳民星、黃少紅及何寶蓮。

警方在火災翌日，以涉嫌「誤殺」，拘捕「宏業建築」三名負責人，三人分別董事何建業（52歲）、侯華建（54歲），以及授權簽字人黃忠基（68歲）。圖為一名黑布蒙頭、手持拐杖的男子，他由探員押解到馬鞍山沃泰街8號搜證。（資料圖片／馬耀文攝）

「偉利建築工程」董事曾任職宏業董事九年

第四間相關公司「澤豐創建有限公司」，股東包括侯華建太太張燕琴、「民星營造」股東黃少紅及雷詩恩。第五間相關公司「偉利建築工程有限公司」董事梁炳耀，曾任職宏業董事九年，他試過同時兼任「偉利」及「宏業」兩間公司董事，重疊時間長達4年。

杜淦堃稱，委員會曾向侯華建查詢他與上述公司的關聯。侯華建回覆委員會稱，「萬嘉建築」與他的關係是「租客和業主」，但無交代他們如何相識及如何成為租客，而譚子文就曾是侯華建僱主，但沒解釋過為何會一齊開「利來拓展」。

大埔宏福苑去年發生五級奪命火，造成168人死亡，部份棚網被燒爛。（資料圖片/梁鵬威攝）

侯聲稱關係變差分開發展

至於與「偉利建築工程」董事梁炳耀的關係，侯華建承認他們曾經一起開公司，但他們之後關係變差，梁炳耀自行成立「偉利建築工程」，變成了競爭對手。不過，杜淦堃稱，在另一個大圍安基苑的大維修項目，偉利建築工程是承建商，宏業是顧問，質疑他們「關係不好」的說法是否屬實，而兩者有否利益衝突，亦有待探討。

其後，杜淦堃再透露委員會致函後，發現侯華建與其他入標宏福苑的公司又有關係，分別為「新開明建築工程有限公司」及「信豪建築工程有限公司」。杜淦堃稱，發現侯華建與「新開明建築」董事李植開及「信豪建築工程」董事蔡文鳴，一齊做過秘書公司「炬鋒」股東。