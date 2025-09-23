颱風樺加沙｜機場酒店趁風現天價房？訂房平台顯示一晚索價4萬元

超強颱風樺加沙步步進逼，本港現時正懸掛8號烈風或暴風信號，多班航班受颱風影響而延誤或取消，或令不少旅客被迫滯留本港機場，或要入住酒店房間避風，但有市民昨晚在預訂酒店平台搜尋最近機場的酒店房間時，赫然發現「天價房」，標明今日(23日)入住，翌日退房，一晚索價竟高達40,000元，莫非是趁風坐地起價？



《香港01》以顧客身份致電向該酒店查詢時，職員證實有關房間的確索價40,000元一晚，但該間房是全店最高級的總統套房，而今日仍有豪華房型可入住，一晚連稅價錢為3,000多元。



富豪機場酒店。（富豪機場酒店官網圖片）

從預訂酒店平台booking.com網頁可見，昨晚11時10分搜尋香港機場附近的酒店，兩位成人今日（23日）入住，翌日（24日）退房，到底索價多少錢？

網頁顯出兩項搜尋結果，第一項為富豪酒店國際集團的富豪機場酒店，有房間一晚竟索價高達40,000元，費用包含早餐，價格亦包含5,200元的酒店房租税及附加費用。第二項搜尋結果為同一集團的麗豪航天城酒店，亦有房間索價達20,000一晚，價格包含早餐，當中2,600元為酒店房租税及附加費用。

（Booking.com網頁截圖）

不過，《香港01》記者以顧客身份致電向機場富豪酒店查詢，職員證實有房間的確一晚收費達4萬元，但他解釋該間房是酒店內最高級的總統套房，而該店目前仍有豪華房型出租，入住一晚連酒店税及附加費用，收費為3,220.5元。根據富豪機場酒店的網頁，可見豪華客房淨房價為2,850元，總統套房減價後要價32,000元。