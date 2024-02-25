天價車牌D｜第一口抬價到500萬　神秘杏衫女「咬實」笠頭男終投得

運輸署新春車牌拍賣，今午（25日）公開拍賣49個車牌，最為矚目的英文單字「D」車牌，底價5,000元，每口叫價1,000元，但第一位出價者就開出500萬元，即底價的1,000倍。



然後就主要由持「108」號競投牌笠頭黑衫男和「83」號穿杏色上衣女子兩位買家來回叫價，在經過74口叫價，最終後者以2,020萬元成交，成為史上第三高價的車牌。競投全程僅約20分鐘，最終由一年輕女子投得，她事後未有回應記者提問，與友人完成登記後即離開現場。



底價$5000 第一口價開出$500萬後未再接

運輸署今午公開拍賣49個車牌，包括單字母「D」車牌，由底價5000元起，最初每口價為1,000元。手持69號牌的男人似乎等不及慢慢叫價，一口價將出價提至500萬元。手持83號牌、身穿啡杏色衫的年輕女子，隨即出價5,001,000元，拍賣官確認兩次後，場內無人出價，當拍賣官第三度確認出價、敲槌成交前，突然殺出「程咬金」，持108號牌、穿深藍色外套的男士加入戰團，開始舉手參與叫價。但第一口接價、持69號牌的男人已沒有再接價，變相成為「抬價者」。

▼截至2024年 史上15個天價車牌（由第15至1位）▼



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殺出「程咬金」 與杏衫女輪流叫價

其後持83號牌女子，跟持108號牌男士，兩人輪流叫價，開初每口價為1,000元，到第17口價後，拍賣官把每口叫價提高至2萬元，雙方繼續來回出價。及後每口叫價第三度增加，最後一次是當持83號女子叫價到700萬元時，每口叫價增至20萬元。

兩人之後繼續來回叫價，當83號女子叫價1,220萬元，108號男士便一口價將出價增至1,500萬元，在場人士因而拍掌，惟83號女子未有放棄，她出價到2,020萬元時，對方終於放棄接價，「D」車牌最終成為83號女子囊中物。

買家不受訪 以廣東話向記者溫提

該女子與友人在職員陪伴下前往登記，過程中記者問到2020萬現買車牌是否值得、自用還是代人拍賣，她都未有回應，在完成登記後，她也沒有發言，與友人離開現場，有記者隨即追訪時，不慎被圍欄絆倒，她以廣東話溫馨提示記者「小心」。