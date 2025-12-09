錦綉花園5億天價水管維修惹議　物管煞停將退款：不具備社區共識

大埔宏福苑五級火災，引起社會各界關注高價屋苑維修工程、圍標等情況。元朗錦綉花園早前便爆出索價近5億元的「天價」食水管維修工程，並自今年9月開始向屋苑業主集資，至本月初雖已收到約六成半第一期集資金額，但仍有不少業主不滿。至昨日（8日）屋苑的物業管理公司發出公告，指「目前並不具備推動大維修工程的社區共識與社會條件」，為免引發不必要的爭議，宣布終止集資計劃，將向3,000名業主退款。



元朗錦綉花園早前爆出食水管維修工程索價近5億元的「天價」，引來不少業主不滿。（資料圖片）

錦綉花園食水流失問題由來已久，自1989年全面入伙，一年後即出現嚴重「失水」問題，在2000年時曾經大維修過一次，其後仍繼續失水。2008年，水務署在錦綉花園外設置總水錶比對居民用水，確認屋苑內公用供水系統是問題源頭，2017年起每日失水量一直高達2,000至3,000立方米，過去十年損失水費高達1億港元。

管理公司在2021年提出的5億元全面更換方案，每戶需支付約9萬至13萬元。同一時間，管理公司指，佔52%業權的錦綉花園大業主，只佔約3.15%的業權，因此僅需按比例支付約3%的工程費，引來居民譁然。

屋苑今年9月開始就工程集資，管理公司至今已收取約65%第一期集資金額。錦綉花園小業主權益聯會主席詹嬋麗早前表示，維修工程原估算約一億元，不過招標文件、評分準則、維修方案等，均被管理公司列作「機密」，又提到有小業主查出，屋苑發展商與管理公司董事為同一集團人士。

屋苑的物業管理公司昨（8日）宣布終止集資計劃，將向3,000名業主退款。

至11月底大埔宏福苑火災過後，高價屋苑維修工程成為社會關注焦點，錦綉花園物業管理公司昨（8日）發出通告，稱鑑於近日社會發生的不幸事件引起公眾對大型維修工程的關注，理解仍有不少業主對工程的安排存有不少問題及疑慮。經審慎考慮後，認為目前並不具備推動大維修工程所需的社區共識與社會條件，「為維護社區和諧及避免引發不必要的爭議」，公司已與水務署溝通並得到署方理解後，決定終止大維修工程集資計劃，預計本月下旬起陸續退款予超過3,000位業主。

管理公司又提到，未來適當時候會重新檢討整體方向，「達致日後既能符合水務署的要求解決失水問題，同時亦能獲得業主的認同」。