網約車｜Uber：正積極籌備平台牌照申請　滴滴：將按程序盡快遞交

運輸署今（28日）起接受網約車平台申請牌照，網約車平台「Uber」指，正積極籌備網約車服務平台牌照的申請。另一網約車平台「滴滴」亦表示，將按照有關程序盡快遞交牌照申請。



Uber。（資料圖片）

運輸署今日正式邀請平台公司申請網約車服務牌照，截止日期為今年10月30日中午12時。申請公司須為本港註冊公司、資本額不少於5,000萬元、具備在750萬人口城市合法營運經驗，且於至少兩個城市每日處理10萬宗以上訂單。牌照有效期最長五年，每年牌照費高達120萬元。

Uber：全力配合監管機構各項工作

Uber表示，正積極籌備網約車服務平台牌照的申請，又指在審批過程中將保持高度透明，全力配合監管機構的各項工作。Uber又說，非常歡迎這次發牌機會，期望藉此展現其如何結合全球營運經驗，以及過去在香港的士業累積的堅實合作基礎，證明團隊完全具備符合合規標準與優質營運的能力。

Uber續說，將全力協助司機夥伴順利過渡；目前專屬支援團隊的規模已擴大一倍，將於發牌過程的每一個環節提供全方位引導，包括分享最新發牌資訊、安排培訓課程，以及協助準備「的士及網約車綜合筆試」等，確保司機夥伴能無縫應對相關事宜。

滴滴。（AP）

滴滴：相關要求務實合理 助日後營運準備

滴滴亦歡迎特區政府公布網約車平台牌照的申請安排及相關要求，指訂立清晰的發牌條件及要求，是確保規管制度有效運作的重要一環；相關要求務實合理，亦有助平台為日後營運做好準備。

滴滴表示將按照有關程序盡快遞交牌照申請，並展開各項準備工作，目前已籌備多項司機支援措施，包括與多間職前訓練機構合作推出專屬課程優惠，期望透過相關措施協助有意向的司機夥伴完成申牌準備，以支持網約車規管制度順利實施。