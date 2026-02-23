宏福苑安置方案｜何君堯促應對釘子戶問題　黃偉綸：賣樓你情我願

立法會房屋事務委員會今日（23日）舉行特別會議，討論大埔宏福苑居民的長遠居住安排。有9%業戶表明只接受原址重建，不接受其他方案，立法會議員何君堯強烈建議政府提出對「釘子戶」的解決方法，以杜絕後患，並向財政司副司長黃偉綸出提醒︰「唔好剩係老做好人，歌功頌德一定要做，但不可不防小人，釘子戶係會存在，你亦都一定會見得到。」



黃偉綸回應指，目前先提出較人性化的處理方案，立法等強制性方案日後再作探討，又強調與業主的關係屬你情我願。「我唔會稱佢哋為釘子戶，因為𠵱家係你情我願情況之下，如果有部份業主話話肯賣畀你，我會尊重。」



大埔宏福苑2025年11月26日發生五級火災，到2026年2月21日已接近三個月，現場所見，政府委派的承辦商大致拆除半數棚架。H座宏志閣（右一）沒有受到大火波及，居民快將可回家。（夏家朗攝）

政府早前提出採用兩個方式，分別是現金或樓換樓，收購7幢所有單位的業權，當中包括提出向未補地價的單位，按實用面積每方平呎8,000元收購；已補地價的單位則每平方呎10,500元收購，全部單位採用以上劃一標準計算。

立法會房屋事務委員會今日舉行特別會議，討論大埔宏福苑居民的長遠居住安排，選委界立法會議員管浩鳴最先提問如何解決釘子戶問題，惟財政司副司長黃偉綸無作出正面回應。

其後立法會議員何君堯提醒黃偉綸，不能只做好人，也需要提防小人，由於宏福苑購置方案關乎數十億元公帑，強烈建議政府提出釘子戶的解決方法，以杜絕後患。

唔好剩係老做好人，歌功頌德一定要做，但不可不防小人，釘子戶係會存在，你亦都一定會見得到。 立法會議員何君堯

立法會議員何君堯在席中提醒財政司副司長黃偉綸，不能只做好人，也需要提防小人。（立法會直播截圖）

如果1450戶裡面有兩戶唔肯搬，佢老虎蟹都同你打到尾，你𠵱家話唔會強迫性，我欣賞，但呢兩戶你點解決？所以我希望你多費心思。 立法會議員何君堯

財政司副司長黃偉綸回應指，立法等強制性方案日後再作探討。（立法會直播截圖）

黃偉綸澄清不是釘子戶 強制性方案日後再探討

財政司副司長黃偉綸回應指，相信只有少數業主不接受政府購置方案，目前先提出較人性化的處理方案，立法等強制性方案日後再作探討。但他強調大前提是必須與立法會商討，並須符合《基本法》對於私有產權的保障。

我唔會稱佢哋為釘子戶，因為𠵱家係你情我願情況之下，如果有部份業主話話肯賣畀你，我會尊重。 財政司副司長黃偉綸

工程界立法會議員卜國明。（立法會直播截圖）

若政府能全數收購業權 最高可獲得火險補償20億元

此外，早前政府估計收回七座共1,736個單位業權，所需成本大約68億元，若扣除大埔宏福苑援助基金約28億元，即政府仍需投入40億元公帑，當中部份金額可從保險賠償取回。

工程界立法會議員卜國明提問如何處理火險事宜。黃偉綸回應指，當政府成功收購單位業權的同時，也會成為單位受保人，估計最高可獲得火險補償20億元，但實際數字仍需要法律程序確認，強調目前優先事項為盡快幫助災民。