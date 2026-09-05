宏福苑售業權限期｜1984戶居民的不同抉擇　賣與不賣　捨與不捨

8月31日是宏福苑業主接受政府收購單位業權的最後期限。最終有1,971戶交回「接受收購建議信件」，佔宏福苑1,984戶居民的99.3%，餘下13戶業主未有回覆信件。政府已與1,595戶簽署正式買賣協議，約80.4%。

不同的居民有不同的聲音，有人接受、有人掙扎、有人依然拒絕，《香港01》訪問五名不同選擇的居民，聽聽他們心聲。有人一早已交賣業權的意向書、甚至爭取政府收回無受大火波及的宏志閣；有人苦苦掙扎，去到最後一刻才簽意向書；有人直至堅決不賣，因「為了啖氣」。



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陳先生兒子大火後的畫作。（受訪者提供）

五歲子的畫作

五歲兒子畫了一些火，畫了宏福苑，火在上面。 宏志閣陳先生

無被波及的宏志閣居民陳先生，向政府爭取一併收購，因其五歲兒子在大火後經常畫與火相關的畫作，擔憂住回宏志閣回影響幼子精神健康，亦擔心單位價值大減被銀行「call loan」收回按揭貸款。

余老太的安心

攞到錢都舒服晒。 宏盛閣居民余太

宏盛閣七旬老業主余太，亦擔心與先夫打拼畢生的供樓心血化為烏有，一度抑鬱復發，雖保不住舊居，現在總算保住資產，終放下心頭大石，繼續如常生活。

葉先生原本盼保留原址。（夏家朗攝）

葉先生的不甘

人為刀俎，我為魚肉⋯⋯宏福苑八座大廈往後不會在地球上出現，某程度上把我們1984戶的根徹底挖走，這是我最捨不得。 葉先生

太太在大火中逝世的葉先生，原本盼保留原址，惟他有感政府態度強硬，「人為刀俎，我為魚肉」，加上幼子於屋苑內另一單位仍未供斷，因此在最後限期前決定出售兩單位業權，以解後患。

宏仁閣居民胡小姐。（鄧倩螢攝）

胡小姐的掙扎

業主大會可以延期，為何賣業權不可以？ 胡小姐

胡小姐的父親是業主，一家人認為政府的態度強硬，擔心不賣業權變成「乜都冇」，於是催促胡小姐趕快交回意向書。

不捨得住了40多年的家的胡小姐，直到受訪都未簽意向書。因為賣業權，本身關係緊密的一家人，因此變得些許疏離。胡小姐及妹妹不想賣業權，但父母卻想賣，最終都按家人意願簽下意向書。

61歲的宏盛閣居民何女士（Betty），決心不賣業權。（鄧倩螢攝）

何女士的堅決

你當我為啖氣。 宏盛閣居民何女士（Betty）

61歲的宏盛閣居民何女士（Betty），決心不賣業權。她從20幾歲起獨力供樓，大火前數月剛退休，正準備享受人生時，心情恍如從「天堂跌落地獄」。她覺得政府無成立有傳召權的獨立委員會，無要求黃碧嬌等人作供，安排上樓不妥當，到無原址重建、連附近安置的選項都沒有，積累數月的情緒，讓她至今堅決不賣，「你當我為啖氣。」

宏福苑宏仁閣居民陳小姐。（夏家朗攝）

陳小姐的淚水

我很期望能上去多一次，真正與這個家講再見，老實講是迫不得已交意向書。 宏仁閣居民陳小姐

收購業權限期8月31日屆滿，9月2日政府委任的宏福苑管理公司合安，召開業主大會。宏仁閣居民陳小姐搭車入大埔時已泛淚，她在場外接受訪問，說這是最後一次以業主身份開這個會議。

「我也是剛剛簽意向書，我很不捨宏福苑這個家，我很期望能上去多一次，真正與這個家講再見。老實講是迫不得已交意向書，我還有沒有機會做業主真的不知道，也不知道幾時要上律師樓，簽署真正出售業權，交樓給政府，我真的很不捨得。」陳小姐說。

宏福苑宏志閣居民戴自文。（夏家朗攝）

戴先生的拖延

我常說「拖下先、拖下先」，媽媽說我不要那麼吊兒郎當，想拖到幾時？始終要為家人着想⋯⋯不能為了啖氣讓他們無家可歸。 宏福苑宏志閣居民戴自文。

曾於調查大火的獨立委員會聽證會作供的宏志閣居民戴自文，指母親曾授權黃碧嬌，取回時遭多番刁難。他說傳媒一直揭發令街坊看到公義，「起碼佢做過嘅嘢係真真正正係，而家俾人係挖到出嚟。」

他又稱，如果黃碧嬌團隊沒取授權票，可能推翻到舊法團，就會選不到宏業及鴻毅，「好似蝴蝶效應，一絲扣一絲咁一扣落去。」

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