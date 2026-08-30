今日新聞8分鐘｜6歲童走失遊蕩 司機察覺即截停｜蘭桂坊5男MMA

梅艷芳媽媽逝世 長子梅啟明不知情趕抵律敦治醫院

已故巨星梅艷芳的母親覃美金，今日（30日）逝世，享年102歲。今早10時許，人稱「梅媽」的覃美金，於銅鑼灣禮頓道62號禮賢大廈，懷疑進食時突然昏迷。救護員趕至將其送往律敦治醫院搶救，惜最終不治，死因仍待調查。

天后外傭遛狗｜寵物狗跑入灣仔繞道 愛協撿走受傷犬

Facebook群組「車cam L（香港群組）」流傳兩段影片，顯示今日（本周四/8月27日）下午5時06左右，一隻白色小狗懷疑從東區走廊跑入中環灣仔繞道，途經司機立即爆粗「What the fxxk」，幸沒有誤撞小狗。

另一段影片則是當日下午5時34分左右，相信同一隻白色小狗在中環灣仔繞道迎面奔跑，身穿反光衣的職員尾隨，前方則有一輛工程車停下閃燈，不排除職員駛至下車救狗，附近司機見狀停車，確認犬隻離開視線範圍才開車。

天水圍男子酒後因眼神與4人爭執 遭毆昏迷送院兼被捕

天水圍有人打架。今日（30日）凌晨3時許，警方接獲一名女子報案指，其32歲姓盧丈夫在天瑞路83號天恒邨行人路近遊樂場遇襲，被至少4名男子圍毆，對方逞兇後逃離現場，事主頭部受傷陷入昏迷，由救護車送往屯門醫院治理。經調查後，警方以涉嫌「在公眾地方打鬥」罪拘捕事主，現正追緝4名年約20至30歲、1.7米高、中等身材的男子，案件交由元朗警區刑事調查隊第九隊跟進。

蘭桂坊MMA眾男混戰 起飛腳幫拖嚇到途人四散

Facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」昨日（本周六/8月29日）流傳一段影片，長約11秒，顯示現場是中環德己立街斜路近蘭桂坊，未有交代事發日期和時間，可見晚上數名外非華裔男子倒地，其中一名男子起身，將隨身物品當作武器襲擊附近男子。

另一邊廂，不遠處另外兩名男子倒在地下纏鬥，其中長髮男子壓制對方，附近一名身穿黑白直條上衣的男子則走近起飛腳「幫拖」，其他途人嚇到四散，影片便結束。

元朗6歲童走失遊蕩 司機察異樣截停報案

元朗有6歲男童走失，幸得熱心司機發現，報警助他與母親團聚。網上流傳一條靜音的車CAM影片，可見CAM車停於青山公路—元朗段、元朗廣場對開，同時一名男童在行人路上獨自遊蕩，CAM車男司機見狀立即下車，疑叫停並抬手指向男童，惹來途人關注側目。

男司機隨後走近男童，俯身與他談話，一名女途人彼時亦湊前了解事件。最終，男司機返回CAM車旁並打開車門，男童及女途人步向車輛方向，影片就此結束。上載影片的網民指，該名司機「見到個小朋友不妥」，下車了解及報警，發現男童「原來係失蹤兒童，（司機）好人有好報」。

盂蘭節高街鬼屋外紅衣女 集水渠道燒衣

上周五（28日）網上瘋傳一段影片，可見一名身穿紅衣的婦人，在西營盤俗稱「高街鬼屋」的西營盤社區綜合大樓對面、香港佐治五世紀念公園外的大榕樹下，利用路邊渠口燒街衣。她將紙錢一疊疊順著渠蓋縫隙丟入渠底，渠道內燒起烈焰，更有火花竄出。

渠務署今日（30日）回覆指，該渠口為集水溝 ，用作收集雨水，已通知路政署及食物環境衞生署派員檢查及清理，渠務署亦已派員到現場檢查連接有關集水溝的雨水排放渠管。

鄧龍威菲國捲毒案囚26載 兄指法庭頒令刑滿惟仍未獲釋

港人鄧龍威在菲律賓涉藏毒案距今約26年，被判囚終身監禁的他一直指是「冤獄」，經歷26載牢獄，至菲律賓2024年底修訂「良好行為扣減刑期」計算方法，終身監禁囚犯服刑21年半可申出獄，令鄧龍威重獲自由現曙光。

鄧龍威兄長今日（26日）向《香港01》引述菲律賓法庭文件指，當地法庭已經頒令鄧龍威上月30日刑滿出獄，監獄無權繼續拘留，惟至今鄧龍威仍未獲釋。兄長指，鄧龍威精神飽受折磨，期望有關政府部門可協助他加快出獄程序。

福建海警金門海域巡查 曝光開展常態執法

中國大陸海警宣布，福建海警在金門附近海域依法開展常態執法巡查。據中國大陸海警公眾號8月29日消息，中國大陸海警局東海分局新聞發言人朱安慶表示，福建海警當天在金門附近海域依法開展常態執法巡查。

尼泊爾洪災97歲婦獲救 搭挖泥機鏟斗歸來

尼泊爾與中國西藏邊境8月26日發生恐怖泥石流，尼泊爾增至超過670人死亡，兩國合共近3000人失蹤。綜合外媒報道，一名97歲的尼泊爾婦人博哈拉（Guna Maya Bohara）在事發後被困在養老院的廢墟下，當地警方與尼泊爾軍人花了大約四個小時才將她從廢墟中救出來。網上影片可見，全身沾滿泥濘的博哈拉坐在挖泥機的鏟斗，她的親人形容她就像一位凱旋歸來的「戰士」。