石蔭宣道浸信會前司庫　涉18年間偷取2380萬元　被控21罪還押候訊

石蔭宣道浸信會前司庫，涉自2007年起，約18年間偷取教會合共約2380萬元，並偽造16份教會的報告及財務報表。他被控盜竊、偽造和洗黑錢，合共21罪。



案件(WKCC4127/2026)今（2日）在西九龍裁判法院提堂。被告暫毋須答辯，裁判官把案件押後至10月12日，在東區裁判法院進行交付高院程序。前司庫申請保釋，裁判官聽取陳詞後。拒絕其保釋申請，他需還押看管。



被告黃家基，56歲，無業。他被控3項盜竊、16項偽造和2項洗黑錢，合共21罪。

被告黃家基被押到西九龍法院提堂。

3項盜竊罪涉金逾2380萬

3項盜竊罪指，被告於2007年12月至2025年7月，偷竊兩項據法權產，合共2007萬多元，和現金373.4萬元，均屬於石蔭宣道浸信會有限公司的財產。

涉偽造16份財務報表及報告

16項偽造罪，指被告於2009年11月至2024年11月，16次製造虛假文書，即石蔭宣道浸信會有限公司的報告及財務報表，聲稱由沈振豪會計師事務所發出及簽署，意圖使人接受為真文件，以致對該人不利。

另涉洗黑錢6864.5萬

2項洗黑錢罪指，被告於2010年2至2025年7月，知道或有合理理由相信滙豐銀行帳戶的兩筆款項，合共6864.5萬元，全部或部份、直接或間接代表任何人從可公訴罪行的得益，仍處理該財產。