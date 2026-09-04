啟盈苑｜有業主投訴30戶私下拆牆　房屋局：如證實違規會下令還原

【居屋／啟盈苑／啟德／預製廚廁／MiC／裝修】房委會近年在居屋項目使用「立體預製浴室及廚房」，又再有業主疑似違規拆去廚廁牆身。近月入伙的啟德啟盈苑，同樣採用「立體預製浴室及廚房」組件，即不能改動廚廁。不過，有業主向《香港01》表示，該屋苑兩座大廈共有近30戶私下拆去廚廁牆，她稱已就此向房屋局投訴。根據該業主提供的照片，有單位廁所牆身大部份被拆去。



房屋局昨日（3日）回覆查詢表示，審查組接到舉報後，已立即進行突擊巡查，暫未發現單位有結構牆被拆除。但就初步懷疑違例建築工程個案，審查組會繼續全力調查，如證實有任何違反《建築物條例》的個案，審查組定會果斷執法，包括向業主發出法定命令要求將單位恢復原狀，如情況持續會向相關人士提出檢控。



啟德啟盈苑。（資料圖片）

售樓說明書列明，啟盈苑所有單位都採用了混凝土「立體預製浴室及廚房」建築法。（房委會文件截圖）

樓書列明採用預製廚廁 裝修須符法例

啟德啟盈苑是「居屋2024」的新屋苑，兩座樓宇共1,736伙，自7月底開始派鎖匙。售樓說明書列明，屋苑所有單位都採用了混凝土「立體預製浴室及廚房」建築法。業主在裝修前應徵詢建築專業人士的意見，以確保符合《建築物條例》的規定。

據何小姐提供的圖片，單位廁所牆身大部份被拆去。（受訪者提供）

何小姐提供的照片顯示，屋苑地下的建築廢料堆中，有牆身的金屬結構。（受訪者提供）

何小姐提供的照片顯示，屋苑地下的建築廢料堆中，有牆身的金屬結構。（受訪者提供）

啟盈苑有近30戶拆廚廁牆 有業主憂再有人跟隨恐影響大廈結構

準備裝修的啟盈苑業主何小姐向《香港01》表示，近月經過其他正進行裝修的單位時，有管理處職員與裝修師傅在爭執，她因而發現有其他單位私下拆去廚廁牆身。根據何小姐提供的圖片，可見有單位的廁所牆身大部份已被拆去，另有圖片顯示屋苑地下堆滿的建築廢料，有牆身的金屬結構在當中。據她與其他業主統計，屋苑兩座樓宇已知有近30戶拆去廚廁牆身，她評批該些業主自私，擔心若每戶都跟隨，會影響大廈結構，又指已就此向房屋署投訴。

她又質疑房署無做好巡查及管理，指業主裝修前需要向管理處申請並經管理處批准，但拆牆的做法早已違反當初的申請條件，管理處絕對有權力要求暫停裝修，但近日仍見到相關單位的裝修工程仍在繼續。

房屋局：暫未發現有結構牆被拆除 全力調查懷疑違例個案

房屋局昨日（3日）回覆《香港01》表示，屋苑管理處在日常巡邏時或接獲投訴後，如發現有單位改動室內間隔牆，會聯絡有關業主了解情況。若懷疑業主在未事先諮詢建築專業人士的情況下改動、變更或拆除單位內的間隔牆，包括廚房及廁所牆身，涉嫌違反《建築物條例》或消防安全相關法例，會將個案轉交由房屋局獨立審查組（ICU）跟進。

房屋局獨立審查組近日接獲啟盈苑懷疑有單位進行違例建築工程的舉報，已立即進行突擊巡查，並聯絡屋苑管理公司收集資料，暫未發現單位有結構牆被拆除，巡查工作會繼續進行並持續監察。

另就初步懷疑違例建築工程個案，局方指，審查組會繼續全力調查事件，如證實有任何違反《建築物條例》的個案，審查組定會果斷執法，包括向業主發出法定命令要求將單位恢復原狀，如情況持續會向相關人士提出檢控。

房屋局指，暫未發現單位有結構牆被拆除，就初步懷疑違例建築工程個案，獨立審查組會繼續全力調查。（政府新聞網圖片）

房屋局指，房委會資助出售單位業主為單位進行裝修工程及改動建築間隔前，應先諮詢建築專業人士、註冊承建商，以及在有需要時諮詢認可人士，以確定符合《建築物條例》的規定。（資料圖片）

房屋局另外在回覆中則提到，房委會下資助出售單位業主為單位進行裝修工程及改動建築間隔前，應先諮詢建築專業人士、註冊承建商，以及在有需要時諮詢認可人士，以確定符合《建築物條例》的規定。根據《建築物條例》，內部改動工程如涉及建築物結構（例如拆除結構牆、樑或柱），業主須委任認可人士及註冊結構工程師評估有關工程的可行性，並向審查組呈交建築圖則，獲得批准及同意後才可由註冊承建商展開工程。

若有關工程屬《建築物（小型工程）規例》下的小型工程（如豎設用磚建造的非承重牆），則可根據「小型工程監管制度」的簡化規定，在工程展開前及／或完工後通知審查組而無須事先獲得批准或同意。視乎有關小型工程的性質、規模、複雜程度和安全風險，工程須委任訂明建築專業人士及／或訂明註冊承建商進行。