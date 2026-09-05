疑格鬥犬投訴升　漁護署長黎堅明：市民關心安全　睇唔到惡意舉報

接連有狗隻被漁護署帶走並判定為格鬥犬隻，漁護署署長黎堅明今日（5日）就格鬥犬隻的鑑定標準、監管措施及網上非法交易等關注事項作出回應。他強調，現行對格鬥犬隻的判定均依循國際通行標準，並呼籲狗主履行責任。對於近日有關格鬥犬舉報數字有上升，黎堅明表示，「暫時睇唔到有惡意舉報」，又認為市民有擔心屬正常。



動物救援組織「Love Adopt Animal Society 愛領養動物中心」9月1日表示，近日接獲一宗求助，一隻在新界生活七年的唐狗「BoBo」，隨主人前往上水漁護署辦理續牌手續期間，突被署方獸醫判定為「格鬥犬」並即時扣留。（愛領養動物中心Facebook）

判定格鬥犬基於觀察狗隻特徵及體態 屬國際通用做法

早前有狗主飼養的狗隻遭漁護署人員帶走，並指屬格鬥犬隻。黎堅明表示，有關個案是署方人員與狗主協調後，安排晚上派員上門檢視犬隻，「唔係我哋強行將隻狗帶咗返去」。他又指，亦有狗主選擇自行將犬隻帶往漁護署轄下的動物管理中心，交由獸醫團隊進行評估。

黎堅明續指，目前判定犬隻是否屬於格鬥犬品種，主要參考國際及其他地區的通用做法，綜合考量犬隻的外觀、特徵及體態。他指，評估重點包括觀察犬隻的頭、鼻、口形狀，以及下顎是否特別強壯。黎堅明強調，劃分格鬥犬隻的根本出發點是基於公眾安全考量，期望藉此在公共場所營造安全環境。他又建議如狗主懷疑犬隻屬格鬥品種，可向註冊獸醫查詢；亦可前往署方轄下的四個動物管理中心，由專業獸醫提供適切意見。

黎堅明強調，當局並非禁止市民飼養格鬥犬隻，而是要求狗主做好相應的風險管理。格鬥犬隻在戶外及公共場所活動時，必須戴上口罩、使用長度不超過1.5米的狗繩牽引，並佩戴特定識別名牌。只要符合相關法例規定，市民仍可繼續飼養。至於其他體型較大的犬隻，如體重達20公斤或以上，黎堅明亦呼籲狗主在公共場所須緊守法例要求，使用不超過2米的狗繩牽引，確保時刻能有效控制犬隻。

漁護署署長黎堅明。（資料圖片／鄧倩螢攝）

全港有34隻狗被評為格鬥犬隻

黎堅明透露，現時全港共有34隻經評估確認的格鬥犬隻，較早前公布的29隻增多，惟未有回答有關狗隻如何進入本港。他又指，過去兩星期署方接獲約6宗由狗主主動帶同犬隻前往動物管理中心進行評估並確認為格鬥犬的個案。

至於舉報數字有上升，他認為市民並非「濫用咗個制度」，相信市民是關心自己及狗隻安全，因此有擔心屬正常，「暫時睇唔到有惡意舉報」。

針對近期網上平台出現大量代購及非法跨境運送寵物的廣告，黎堅明表示署方有專隊密切監察網上活動，如發現疑涉非法引進寵物的情況，會立即跟進調查，並要求相關平台下架違規訊息。同時，漁護署亦與香港海關及內地執法部門保持合作，透過情報交流及聯合執法行動，打擊非法走私貓狗等動物入境。