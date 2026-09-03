漁署獸醫：疑格鬥犬投訴微升　目測驗符標準　狗主遵規定可續養

近日接連有狗隻被漁農自然護理署鑑定為格鬥犬並遭到扣留，引發社會對格鬥犬定義及檢驗程序的關注。漁護署首席獸醫師楊莉今日（3日）接受電台訪問時強調，目測外形特徵為現時國際通用且最準確的評估標準，若狗主配合法例完成絕育等管制措施，依然可繼續合法飼養。她又指，扣留或帶走狗隻會先獲得狗主同意。



漁護署人員8月30日到西九文化區向巡查及執法行動，並向狗主派發宣傳單張，提醒他們為狗隻戴上狗繩。（資料圖片／湯致遠攝）

對於涉嫌違規飼養格鬥犬的跟進程序，楊莉在港台節目《千禧年代》表示，前線人員接獲市民投訴後會到場調查，並主動與狗主溝通。若評估後確認狗隻無即時危險，且狗主同意配合防禦措施，署方可容許狗主自行將狗隻帶往動物管理中心。她補充，前線人員均具備豐富經驗，會根據狗隻當下表現及危險程度作初步評估，扣留或帶走狗隻會先獲得狗主同意。

接獲懷疑格鬥犬投訴有輕微上升

她續說，被扣留的狗隻在評估期間會由專業獸醫及人員照顧，狗主可在符合安全條件下前來探望。署方亦會觀察狗隻的性情及是否有危險性。楊莉又指，近日接獲關於懷疑格鬥犬的查詢及投訴個案有微幅上升，「同事講佢哋都收多咗電話」。

漁護署人員8月30日到西九文化區向巡查及執法行動，並向狗主派發宣傳單張，提醒他們為狗隻戴上狗繩。（資料圖片／湯致遠攝）

基因檢測只能輔助 未必從表徵反映

針對格鬥犬的鑑定標準，楊莉解釋指，評估過程由獸醫執行，會仔細觀察狗隻的頭部、耳朵、眼睛、嘴巴形狀及下顎角度等外觀細節，並綜合評估高度、身長及整體骨骼結構。她亦提到，一般簡單個案的評估時間不長，若涉及混種等複雜情況，需要由資深獸醫協助。

對於採用基因檢查，楊莉指，市面上基因測試的參數庫及計算方法各異，測試結果未必一致，而且基因未必完全呈現在外觀與體格上，「可能呢個會係一個輔助，但係未係最準確地去幫到我哋去睇佢嘅體格係點樣，因為體格係你生出嚟㗎嘛，譬如我有嗰個基因，譬如我爸爸媽媽，我未必有啲嘢係似佢嘅，可能我似我爺爺多啲咁樣，即係個基因喺度啦，但係我個表徵就冇表達到出嚟。」

因此，目測評估是目前國際間最普遍採用的方法；若科技發展至基因測試精準度大幅提升，署方會考慮引入作為輔助工具；若狗主對鑑定結果有異議，亦可向「狗隻及貓隻委員會」提出覆核申請。

漁護署人員8月30日到西九文化區向巡查及執法行動，向狗主派發「狗狗行街」宣傳單張。（程致遠攝）

稱每三年更新狗牌 如初時資料不準確可修訂

對於部分幼犬或混種狗隻在初期可能被登記為普通唐狗，長大後才被發現具備格鬥犬特徵，楊莉表示，狗隻每三年需更新狗牌及加劑注射狂犬病疫苗，期間不論前往私家診所或漁護署管理中心，獸醫皆有機會重新觀察狗隻，如有不準確的資料可即時修改。

楊莉強調，狗主只需遵守法定管制要求，包括為狗隻絕育並取得證明書、配戴指定黃紅相間條紋的頸圈及植入晶片，並在公眾地方為狗隻配戴口罩及使用不長於1.5米的狗繩牽引，即可繼續合法飼養。她呼籲市民切勿因一時憂慮而棄養，應以領養代替購買。

重申無更改「比特鬥牛梗」定義

此外，就《危險狗隻條例》中將「比特鬥牛梗」涵蓋美國比特鬥牛梗、美國斯塔福郡梗及美國惡霸犬等種類，楊莉強調指定義並無改變，本港法例很大程度上參考英國等國際做法，以狗隻的外觀「種類」而非單一「品種」作為規管基礎，屬一貫執法標準。