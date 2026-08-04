沙門氏菌食物中毒！美緊急召回1900萬隻雞蛋　食安中心教烹調指引

美國爆發嚴重食安危機！美國食品及藥物管理局（FDA）與美國疾病控制與預防中心（CDC）相繼發出警告，由於面臨極高沙門氏菌感染風險，美國中西部家禽服務公司（Midwest Poultry Services）宣佈自願召回近1,900萬隻（約160萬打）雞蛋，目前「毒蛋」風波已蔓延至全美17個州，造成至少98人染病、26人嚴重不適送院。



沙門氏菌亦是香港食物中毒的頭號元兇之一，本港食物環境衞生署食物安全中心（CFS）曾提醒，不少市民處理雞蛋與沙律時，常誤踩「用水洗蛋」、「生食半熟蛋」等衞生陷阱，食安中心更特別拆解常見洗蛋迷思，並提供正確烹調指引，教導市民確保飲食安全。

由於面臨極高沙門氏菌感染風險，美國中西部家禽服務公司（Midwest Poultry Services）宣佈自願召回近1,900萬隻（約160萬打）雞蛋。（CDC官方圖片）

美國17州爆發疫情 近百人染病送院

據美聯社的最新報道，這場由雞蛋引發的沙門氏菌疫情，已在全美17個州造成至少98人感染，病例的發病時間介乎2025年11月至2026年6月底，雖然目前並未有死亡個案，但已有26名患者因病情嚴重需要送院治療。食物安全｜沙門氏菌感染常見於這些食品！一旦食物中毒恐腹瀉高燒

美國爆發由雞蛋引發的沙門氏菌疫情，已在全美17個州造成至少98人感染。（Unsplash圖片）

涉事雞蛋由總部位於印第安納州（ Indiana）的美國中西部家禽服務公司（Midwest Poultry Services）所生產，當局在該公司位於德薩斯州（ Texas）的農場採集樣本後，檢測出對沙門氏菌呈陽性反應，基因檢測顯示，樣本近期令民眾致病的細菌株完全吻合。

多間大型超市捲入「毒蛋」風波 FDA籲立即停吃

FDA發佈的詳細召回清單顯示，本次被緊急召回的雞蛋數量高達160萬打（近1900萬個），涵蓋白殼與散養褐殼雞蛋。 保質期或最佳食用日期介於2026年7月20日至8月17日之間。

涉事雞蛋已分銷至德薩斯州、路易斯安那州及俄克拉荷馬州等地的零售商及餐飲供應商，雞蛋外盒側面印有「P-1950」或「0840962」代碼。（FDA圖片）

涉事雞蛋已分銷至德薩斯州、路易斯安那州及俄克拉荷馬州等地的零售商及餐飲供應商，雞蛋外盒側面印有「P-1950」或「0840962」代碼。（FDA圖片）

涉事雞蛋已分銷至德薩斯州、路易斯安那州及俄克拉荷馬州等地的零售商及餐飲供應商，雞蛋外盒側面印有「P-1950」或「0840962」代碼。（FDA圖片）

涉事雞蛋已分銷至德薩斯州、路易斯安那州及俄克拉荷馬州等地的零售商及餐飲供應商，雞蛋外盒側面印有「P-1950」或「0840962」代碼。（AI生成圖片）

涉事雞蛋已分銷至德薩斯州、路易斯安那州（Louisiana）及俄克拉荷馬州（Oklahoma）等地的零售商及餐飲供應商。受影響超市品牌包括 Kroger、Brookshire's、Country Morning、Cal-Maine Sunups 及 Simple Truth 等，蛋外盒側面印有「P-1950」或「0840962」代碼。

感染症狀不容忽視 長者幼童屬高危

針對目前的爆發情況，CDC提醒公眾，沙門氏菌感染通常在食用受污染食物後的6小時至6天內發病,雖然多數健康成年人能在一周內自行康復，但對於5歲以下的幼童、長者以及免疫系統較弱的人士而言，沙門氏菌感染可能會引發嚴重的併發症甚至致命。當局呼籲市民如果出現以下症狀，請盡快求醫：

1. 嚴重腸胃症狀：腹瀉或便血持續超過2天

2. 發燒：體溫高於39℃

3. 嘔吐：嘔吐不止以至於無法喝下任何水份。

4.脫水：包括尿量顯著減少、口乾舌燥及站立時頭暈

如果出現嚴重腸胃症狀、發燒、嘔吐及脫水等症狀請盡快求醫。（Unsplash圖片）

當局強烈呼籲消費者立即檢查家中雪櫃，若發現屬上述召回批次的雞蛋，應立刻丟棄或退回原購買地要求退款，並徹底清洗並消毒曾接觸過該批雞蛋的容器及物品。雞蛋營養｜蛋白吃太多易痛風？蛋黃可防心臟病？黃白營養大比拼

雞蛋與沙律為高危載體 水洗蛋殼反增風險

本港沙門氏菌同樣是引發食物中毒的「頭號殺手」之一，香港食物環境衞生署食物安全中心（CFS）針對處理雞蛋、肉類及即食食品，制定了一系列嚴格的安全指引，呼籲市民切勿掉以輕心。

沙門氏菌廣泛存在於野生及家養動物的腸道內，會隨糞便排出體外。根據食安中心的《100款含蛋食物沙門氏菌測試+健康食蛋貼士》指引，這種細菌極常見於動物源性食物，特別是雞蛋、未熟透的肉類及未經殺菌程序的奶類。

雞蛋一般情況毋須清洗

許多市民習慣在將雞蛋放入雪櫃前用水清洗，認為這樣更衞生。然而，食安中心明確警告，一般情況下雞蛋毋須清洗，因為弄濕蛋殼可能會破壞其表面的保護膜，反而有利於微生物透過蛋殼上的氣孔進入蛋內；殘留的水份亦有助細菌繁殖。惟當雞蛋表面沾有明顯的禽鳥糞便時，才建議用水清洗，但清洗後必須立刻烹煮，不能再放回雪櫃。

一般情況下雞蛋毋須清洗，因為弄濕蛋殼可能會破壞其表面的保護膜，反而有利於微生物透過蛋殼上的氣孔進入蛋內。（AI生成圖片）

此外，食安中心關於《蔬菜沙律中的沙門氏菌》的報告亦指出，蔬菜若在種植時使用未經妥善處理的動物糞便或以污水灌溉，同樣可能帶有沙門氏菌。因此，製作沙律前必須以流動的清水徹底洗淨蔬菜，並盡快食用或冷藏。

製作沙律前必須以流動的清水徹底洗淨蔬菜，並盡快食用或冷藏。（Unsplash圖片）

烹調須達攝氏75度 嚴防交叉污染

要徹底消滅沙門氏菌，高溫是最佳武器。食安中心建議，無論是處理肉類還是雞蛋，都必須徹底煮熟至中心溫度達75℃，或直至蛋黃和蛋白完全凝固為止。

要徹底消滅沙門氏菌，高溫是最佳武器；如果食譜需要使用生蛋或半熟蛋，建議改用經巴士德消毒的蛋或蛋製品。（AI生成圖片）

對於喜愛進食滑蛋、提拉米蘇或自製沙律醬的市民，如果食譜需要使用生蛋或半熟蛋，建議改用經巴士德消毒（Pasteurization）的蛋或蛋製品。這類產品經過低熱殺菌處理，能在不影響口感的情況下大幅降低感染風險。