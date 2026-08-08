海鮮食物中毒元兇腸炎弧菌　15分鐘數量翻倍　專家教3預防原則

海鮮當中常見的細菌性食物中毒，在臺灣食品中毒案件中，屬腸炎弧菌造成的佔比相當高，可是究竟腸炎弧菌是何方神聖？



又該如何預防？台灣食藥署來為大家解答。

小心腸炎弧菌 引起食物中毒

腸炎弧菌（Vibrio parahaemolyticus）主要生長於溫暖的海域，多分布於近海或出海口水域，容易棲息在底泥、懸浮物、浮游生物及魚貝類中。

這些海鮮要注意

魚、蝦、蟹、貝類等常見的近海海鮮都容易帶有腸炎弧菌，甚至接觸過這些海鮮的刀具、器皿，都可能會交叉污染引起食品中毒。

這些症狀要注意

常見症狀包括：噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉、頭痛、發冷與發燒等，潛伏期約4至90小時，輕微者可於數天後自行痊癒，死亡率約0.1%，腸炎弧菌在30℃至37℃時繁殖速度快，約15分鐘內可增加1倍的數量。因此，食品只要經少量的腸炎弧菌污染，短時間即可達到致病菌量。

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預防三原則 清潔、加熱、冷藏

腸炎弧菌在淡水中不易存活，因此生鮮魚貝類可使用大量自來水清洗，腸炎弧菌對低溫敏感，在10℃以下，不但不生長且易致死，因此可用低溫冷藏抑制其繁殖。此外腸炎弧菌也不耐熱，在60℃下加熱15分鐘即易被殺滅，故在食用前充分加熱煮熟是最好的預防方法，並儘量避免生食。

若生鮮食品與熟食同時存放於冰箱中，熟食應覆蓋完整並置於上層，以免受到生鮮食品的污染。台灣食藥署提醒，預防腸炎弧菌食品中毒，應遵守「清潔、加熱、冷藏」三大原則，才能讓您在大啖海鮮之餘，吃得安心又放心。

常見問題解答 (FAQ)

我每次吃完海鮮，除了偶爾會輕微拉肚子，還會一直不停咳嗽，甚至咳上好幾個禮拜，這也是腸炎弧菌食物中毒的症狀嗎？ 腸炎弧菌食物中毒的典型症狀是腹痛與水樣腹瀉，通常不會以「久咳」為主要表現。如果您吃完海鮮後會一直咳嗽，這很可能是海鮮引發了「過敏反應」，甚至誘發了支氣管過敏或氣喘！許多人以為氣喘一定會「喘」，長久以來的「慢性咳嗽」也是氣喘常見的非典型症狀。若您有超過三週以上的久咳不癒，建議盡速至胸腔內科檢查，以免延誤治療。 我有慢性腎臟病在長期洗腎，如果因為吃海鮮感染腸炎弧菌一直拉肚子，會有什麼嚴重的後果嗎？ 長期洗腎患者若發生嚴重的食物中毒（頻繁嘔吐與腹瀉），極易導致嚴重的脫水與「電解質失衡」。這對腎友來說非常致命，因為電解質劇烈變動極易引發嚴重的「心律不整」！如果您在嚴重腹瀉後，突然感到頭暈、全身無力、心跳異常緩慢或心悸胸悶，請務必立刻就醫，因為這可能是心臟系統發出的危急警訊。 聽說預防腸炎弧菌最好的方法是用「自來水」大量沖洗海鮮，那如果我小孩的牙齒不小心撞斷了，是不是也可以趕快用自來水把牙齒沖乾淨？ 千萬不可以！雖然腸炎弧菌是「嗜鹽性」細菌，用淡水（自來水）確實能破壞其生長環境來預防海鮮中毒，但這個邏輯「絕對不能」套用在掉落的牙齒上！如果牙齒脫落，用自來水沖洗或用衛生紙包覆，會因為滲透壓錯誤或物理摩擦，直接殺死寶貴的「牙周韌帶細胞」，導致牙齒無法接回。正確做法是將牙齒泡在冰牛奶或生理食鹽水中，並在黃金30分鐘內送醫！

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