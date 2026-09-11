紅山半島業主求准免拆僭建物　官指屋宇署無權准建後才批　裁敗訴

港島獨立屋豪宅紅山半島在2023年9月世紀暴雨後，發生山泥傾瀉，並揭發多戶涉僭建。其中一戶的洋房花園及平台被指有僭建物，屋宇署向該戶業主發出清拆令，業主向上訴審裁小組提出上訴遭駁回。業主早前申請司法覆核(HCAL1227/2026)，指屋宇署可以行使酌情權，不發出清拆令，而是要求業主改動僭建物



高等法院暫委法官林展程今(11日)下判辭，指屋宇署無權在僭建物建成後才批准它存在，並只能發出清拆令，否則會鼓勵業主不作申請便興建，最終令法例形同虛設，裁定業主敗訴，並需支付26萬元訟費。



申請人BOLITHO OLIVER ROBERT MORGAN，答辯人為建築物上訴審裁小組，屋宇署署長和申請人妻子FARLOW MARGARET ANNE，被列為利益關係方。

紅山半島在2023年9月10日一場世紀大暴雨，附近山坡出現山泥傾瀉，意外揭發有豪宅疑僭建或霸佔官地。（梁鵬威攝）

紅山半島不少業主在該場豪雨後被揭有僭建物。(香港01記者攝）

申請人認有僭建物但結構安全

申請人和妻子為紅山半島52號洋房的業主，屋宇署於2023年12月發出清拆令，要求他們拆除洋房的僭建物，申請人繼而向上訴審裁小組提出上訴。上訴聆訊時，申請人不爭議涉案構築物屬僭建，但其一方的證人則認為，洋房的僭建物結構上安全。審裁小組本年5月駁回上訴，認為審裁小組無權要申請人改動僭建物。

認為屋宇署可行使酌情權

申請人提出司法覆核，要求推翻審裁小組駁回其上訴的決定，或由不同成員組成的審裁小組重新考慮其上訴。

申請人指屋宇署可行使酌情權，在考慮安全問題後，讓部份僭建物保留。惟審裁小組採取「一刀切」的態度，認為讓業主改動僭建物並不可行。

官指屋宇署只能發出清拆令 不能發改動僭建物命令

法官在判辭指，屋宇署有責任保護公眾。而未經屋宇署審批的構築物，有威脅公眾安全的風險。為了令公眾不受建築物帶來的風險威脅，應要求業主折除其僭建物。

法官認為，《建築物條例》無賦予屋宇署在僭建物建成後才批准僭建物存在。屋宇署在此情況下，只能發出清拆令，不能發出改動僭建物的命令，若屋宇署可事後批准該些僭建物存在，會鼓勵業主興建構築物時，不向屋宇署申請，若政府執法他們才作出申請，最終令法例變得無效，因而裁定申請人敗訴，並下令申請人需支付署方26萬元訟費。